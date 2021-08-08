Талибы захватили очередной ключевой город на севере Афганистана (видео)

Кундуз — один из связующих наркотрафик в Европу городов. Бои за город продолжаются, правительственные войска планируют вернуть город под свой контроль.

Талибан взял под контроль один из крупнейших городов на севере страны — Кундуз. Это одно из самых важных достижений для талибов за все время обострившихся боев в Афганистане. Об этом сообщает BBC.

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Сообщается, что правительственные силы потеряли Сар-э-Пуль, находящийся в нескольких часах езды от Кундуза. По заявлениям властей Афганистана, бои за Кундуз продолжаются, они собираются отбить город, и вернуть под свой контроль.

Известно о минимум 12 погибших мирных, которые подорвались на мине талибов. Машина з гражданскими наехала на нее в восточной провинции Пактия. На фоне обострившейся ситуации, США усилили воздушную поддержку правительственных сил. Как сообщил представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман, к авиаударам привлекли бомбардировщик B-52 в Шебергане в районе 18:30 по местному времени.

"Они демонстрируют бессмысленное пренебрежение к благополучию и правам гражданского населения и усугубляют гуманитарный кризис в этой стране", — указывают в посольстве США в Афганистане.

Кундуз — город с населением 270 тысяч человек. Его расположение имеет стратегическую важность из-за магистрали, соединяющей Кундуз со столицей Афганистана Кабулом. Граничит населенный пункт с Таджикистаном. Также Кундуз — это один из путей движения опия и героина в Европу через Центральную Азию. Для Талибана город имеет символическое значение. Они захватывали город в 2001, 2015 и 2016 годах, однако правительственные силы постоянно отвоевывали его обратно.

[ + – ] Карта контроля Афганистана (актуально на 8 августа) Фото: BBC

Сообщается также о захвате Тахара и Сари-Пуль, которые находятся в одном районе.

Напомним, вчера, 7 августа боевики Талибана захватили Шибарган — вторую столицу провинции Джаузджан. Также талибы взяли под контроль Зарандж — это первая столица провинции, которая перешла под контроль боевиков.