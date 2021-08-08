Таліби захопили чергове ключове місто на півночі Афганістану (відео)

Кундуз — один зі сполучних наркотрафік в Європу міст. Бої за місто тривають, урядові війська планують повернути місто під свій контроль.

Талібан взяв під контроль один з найбільших міст на півночі країни — Кундуз. Це одне з найважливіших досягнень для талібів за весь час загострення боїв в Афганістані. Про це повідомляє BBC.

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Повідомляється, що урядові сили втратили Сар-е-Пуль, що знаходиться за декілька годин їзди від Кундузу. За заявами влади Афганістану, бої за Кундуз продовжуються, вони збираються відбити місто, і повернути під свій контроль.

Відомо про щонайменше 12 загиблих мирних, які підірвалися на міні талібів. Машина з цивільними наїхала на неї в східній провінції Пактія. На тлі загострення ситуації, США посилили повітряну підтримку урядових сил. Як повідомив представник Міноборони Афганістану Фавад Аман, до авіаударів залучили бомбардувальник B-52 в Шебергані близько 18:30 за місцевим часом.

"Вони демонструють безглузде нехтування до добробуту і прав цивільного населення і посилюють гуманітарну кризу в цій країні", — вказують у посольстві США в Афганістані.

Кундуз — місто з населенням 270 тисяч осіб. Його розташування має стратегічну важливість через магістралі, що сполучає Кундуз зі столицею Афганістану Кабулом. Межує населений пункт з Таджикистаном. Також Кундуз — це один зі шляхів руху опію і героїну в Європу через Центральну Азію. Для Талібану місто має символічне значення. Вони захоплювали його в 2001, 2015 і 2016 роках, однак урядові сили постійно відвойовували його назад.

[ + – ] Карта контролю Афганістану (актуально на 8 серпня) Фото: trump-elections

Повідомляється також про захоплення Тахара і Сарі-Пуль, які знаходяться в одному районі.

Нагадаємо, вчора, 7 серпня бойовики Талібану захопили Шибарган — другу столицю провінції Джаузджан. Також таліби взяли під контроль Зарандж — це перша столиця провінції, яка перейшла під контроль бойовиків.