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Воєнний фокус Наступ талібів в Афганістані

Наступ талібів: віце-президент Афганістану Салех втік у Таджикистан, — ЗМІ (фото)

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Віце-президент Афганістану Амрулла Салех втік до Таджикистан
Віце-президент Афганістану Амрулла Салех

Віце-президент покинув Афганістан на вертольоті. У п'ятницю Амрулла Салех повинен опублікувати відеозвернення до афганського народу.

Віце-президент Афганістану Амрулла Салех покинув рідну країну і втік до сусіднього Таджикистану. Про це повідомляє Спутник.

За непідтвердженими даними, Амрулла Салех втік з Афганістану в Таджикистан із метою безпеки.

Офіційного підтвердження інформації про те, що віце-президент Афганістану Амрулла Салех ховається на території сусіднього Таджикистану, поки не надходило.

У своєму Facebook Амрулла Салех написав, що буде якомога довше захищати права всього афганського народу.

"Клянуся Богом — клянусь славним шляхом мого вождя, що не заплямую його спадщину. Мені не потрібно публічно пояснювати свої плани… Будьте впевнені, що ми переможемо, але не без жертв. Пишаюся здатністю і мотивацією наших збройних сил", — написав віце-президент Афганістану в своєму Facebook і пообіцяв, що бойовики "Талібан" зазнають поразки.

Але Амрулла Салех у своїй публікації прямо не написав, що покинув територію Афганістану і втік до Таджикистану.

Афганський журналіст Халід Амірі в своєму Twitter повідомив, що, за непідтвердженими даними, віце-президент Афганістану Амрулла Салех вилетів у Таджикистан на вертольоті, і в п'ятницю, 13 серпня, повинен опублікувати відеозвернення до народу.

"З багатьох джерел надходять непідтверджені відомості про те, що Амрулла Салех поїхав у Таджикистан. Члени його партії погодилися з тим, що вчора ввечері він полетів до Таджикистану на вертольоті, і сьогодні він з'явиться у відеозверненні", — написав Халід Амірі в своєму мікроблозі, але через час видалив публікацію.

Віце-президент Афганістану Амрулла Салех втік до Таджикистан
Втеча Амрулла Салеха

Раніше Фокус повідомляв, що таліби за тиждень захопили вже десяту провінцію Афганістану. Бойовики руху "Талібан" планують просунутися на південь до провінцій Кандагар і Гільменд, а до столиці Кабула залишається всього 150 кілометрів.

Також Фокус розповідав, що таліби взяли під повний контроль Кандагар. Місцеві жителі описують ситуацію як "жахливу", а в межах Кандагара тривають запеклі бої між урядовими військами і бойовиками "Талібану".