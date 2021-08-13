Наступ талібів: віце-президент Афганістану Салех втік у Таджикистан, — ЗМІ (фото)

Віце-президент покинув Афганістан на вертольоті. У п'ятницю Амрулла Салех повинен опублікувати відеозвернення до афганського народу.

Віце-президент Афганістану Амрулла Салех покинув рідну країну і втік до сусіднього Таджикистану. Про це повідомляє Спутник.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За непідтвердженими даними, Амрулла Салех втік з Афганістану в Таджикистан із метою безпеки.

Офіційного підтвердження інформації про те, що віце-президент Афганістану Амрулла Салех ховається на території сусіднього Таджикистану, поки не надходило.

У своєму Facebook Амрулла Салех написав, що буде якомога довше захищати права всього афганського народу.

"Клянуся Богом — клянусь славним шляхом мого вождя, що не заплямую його спадщину. Мені не потрібно публічно пояснювати свої плани… Будьте впевнені, що ми переможемо, але не без жертв. Пишаюся здатністю і мотивацією наших збройних сил", — написав віце-президент Афганістану в своєму Facebook і пообіцяв, що бойовики "Талібан" зазнають поразки.

Але Амрулла Салех у своїй публікації прямо не написав, що покинув територію Афганістану і втік до Таджикистану.

Афганський журналіст Халід Амірі в своєму Twitter повідомив, що, за непідтвердженими даними, віце-президент Афганістану Амрулла Салех вилетів у Таджикистан на вертольоті, і в п'ятницю, 13 серпня, повинен опублікувати відеозвернення до народу.

"З багатьох джерел надходять непідтверджені відомості про те, що Амрулла Салех поїхав у Таджикистан. Члени його партії погодилися з тим, що вчора ввечері він полетів до Таджикистану на вертольоті, і сьогодні він з'явиться у відеозверненні", — написав Халід Амірі в своєму мікроблозі, але через час видалив публікацію.

[ + – ] Втеча Амрулла Салеха

Раніше Фокус повідомляв, що таліби за тиждень захопили вже десяту провінцію Афганістану. Бойовики руху "Талібан" планують просунутися на південь до провінцій Кандагар і Гільменд, а до столиці Кабула залишається всього 150 кілометрів.

Також Фокус розповідав, що таліби взяли під повний контроль Кандагар. Місцеві жителі описують ситуацію як "жахливу", а в межах Кандагара тривають запеклі бої між урядовими військами і бойовиками "Талібану".