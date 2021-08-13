50 кілометрів до Кабула. Талібан захопив столицю провінції Логар (відео)

Під натиском Талібану впала столиця ще однієї провінції Афганістану.

Бойовики радикального угрупування "Талібан" захопили місто Логар — столицю провінції Пулі-Алама всього в 50 кілометрах на південь від столиці Кабула, повідомляє в п'ятницю, 13 серпня rnd.de.

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Бойовиками захоплені найважливіші урядові установи в місті, таліби взяли в полон губернатора провінції і главу секретної служби.

Пулі-Алам з населенням близько 120 тисяч осіб є столицею провінції Логар на сході Афганістану. За даними розвідки, бойовики "Талібану" збираються в провінції Логар для нападу на Кабул.

Таліби контролюють в країні вже п'ять з семи районів, від Пулі-Алама до Кабула всього півтори години їзди на автомобілі.

Разом з Логаром "Талібан" за тиждень захопив 16 з 34 столиць провінцій.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін, публікує у своєму Telegram-каналі відео з Афганістану.

На кадрах можна бачити масовий перехід на бік талібів урядових військ.

[ + – ] Масова здача афганських військових під Кандагаром

[ + – ] Ще один масовий перехід афганських військових на бік талібів

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех покинув рідну країну і втік до сусіднього Таджикистану.

Також відомо, що таліби за тиждень захопили вже одинадцяту провінцію Афганістану. Бойовики руху "Талібан" планують просунутися на південь до провінцій Кандагар і Гільменд.

Крім того, Талібан взяв під повний контроль Кандагар.