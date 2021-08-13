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Воєнний фокус Наступ талібів в Афганістані

50 кілометрів до Кабула. Талібан захопив столицю провінції Логар (відео)

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Афганістан, Талібан, таліби
Фото: cnn.com | Таліби в Афганістані

Під натиском Талібану впала столиця ще однієї провінції Афганістану.

Бойовики радикального угрупування "Талібан" захопили місто Логар — столицю провінції Пулі-Алама всього в 50 кілометрах на південь від столиці Кабула, повідомляє в п'ятницю, 13 серпня rnd.de.

Бойовиками захоплені найважливіші урядові установи в місті, таліби взяли в полон губернатора провінції і главу секретної служби.

Пулі-Алам з населенням близько 120 тисяч осіб є столицею провінції Логар на сході Афганістану. За даними розвідки, бойовики "Талібану" збираються в провінції Логар для нападу на Кабул.

Таліби контролюють в країні вже п'ять з семи районів, від Пулі-Алама до Кабула всього півтори години їзди на автомобілі.

Разом з Логаром "Талібан" за тиждень захопив 16 з 34 столиць провінцій.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін, публікує у своєму Telegram-каналі відео з Афганістану.

На кадрах можна бачити масовий перехід на бік талібів урядових військ.

Масова здача афганських військових під Кандагаром
Ще один масовий перехід афганських військових на бік талібів

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех покинув рідну країну і втік до сусіднього Таджикистану.

Також відомо, що таліби за тиждень захопили вже одинадцяту провінцію Афганістану. Бойовики руху "Талібан" планують просунутися на південь до провінцій Кандагар і Гільменд.

Крім того, Талібан взяв під повний контроль Кандагар.