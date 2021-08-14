Таліби захопили столицю провінції Пактіка на сході Афганістану (відео)

У місті Кандагар бойовики вперше заволоділи великою радіостанцією, яку використовуватимуть для трансляції своїх новин і заяв.

14 серпня радикальна організація "Талібан" захопили в Афганістані місто Шаран, столицю провінції Пактіка на сході країни. Про це агентству Associated Press повідомив представник місцевого парламенту Халід Асад.

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Провінція Пактіка межує з Пакистаном на сході країни. В даний час битви між талібами і урядовими військами проходять приблизно в 11 кілометрах на південь від Кабула, столиці Афганістану. В суботу бойовики також захопили всю провінцію Логар і затримали місцевих чиновників, про це ЗМІ повідомив депутат Хода Ахмаді.

У недавній відеозапису "Талібан" оголосив про захоплення головної радіостанції в місті Кандагар. Бойовики перейменували її в "Голос шаріату" і планують передавати новини, політичну аналітику і цитувати Коран. Всі співробітники радіостанції залишилися на робочих місцях. Як зазначає AP, таліби раніше використовували мобільні станції, однак контроль над радіомовленням в великому місті захопили вперше.

Раніше стало відомо, що 14 серпня таліби почали штурм міста Мазарі-Шаріфа, столиці провінції Балх, а також увірвалися в Шаран. Прес-секретар талібів Забіхула Муджахід заявив, що вони заволоділи великою кількістю зброї та спорядження. Минулої ночі вони спробували захопити місто Маймай, столицю провінції Фарьяб, розташовану на північному заході.

За останні тижні таліби швидко просунулися по північному, західному і південному Афганістану на тлі виведення військ США і тепер контролюють 16 з 34 провінційних столиць. 14 серпня президент Афганістану Ашраф Гані вперше виступив на телебаченні після початку "марш-кидка" Талібану. Глава держави поклявся не відмовлятися від "досягнень" за останні 20 років, що минули з тих пір, як США скинули талібів після терактів 11 вересня.

[ + – ] Захоплені талібами столиці Афганістану (без Шарана) Фото: aljazeera.com

"Ми почали консультації всередині уряду зі старійшинами і політичними лідерами, представниками різних рівнів суспільства, а також з нашими міжнародними союзниками", — заявив він.

Писали також, що 13 серпня "Талібан" захопив столицю провінції Логар — місто Кулі Алама, який розташований в 50 кілометрах від Кабула. Бойовики увірвалися в усі урядові установи, полонили губернатора та голову секретної служби.