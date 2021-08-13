Президент Афганистана в ближайшее время может покинуть страну, — СМИ

Ожидается, что вечером 13 августа президент Гани выступит с обращением.

Президент Афганистана Ашраф Гани выступит сегодня с речью и может покинуть страну в любой момент. Об этом сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

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[ + – ] Ашраф Гани

По словам корреспондента телеканала, "ожидается, что вечером Гани выступит с обращением и может в любой момент покинуть территорию страны". Официального подтверждения или опровержения данной информации не поступало.

НАТО намерен помогать правительству в Кабуле, сколько сможет. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном 13 августа в Брюсселе по итогам экстренного заседания Североатлантического совета по ситуации в Афганистане, где радикальное движение "Талибан" развивает наступление на правительственные силы.

"Нашей целью остается поддержка афганского правительства и сил безопасности так долго, насколько это будет возможно", — заявил генсек Североатлантического альянса.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас пригрозил прекратить финансирование Афганистана, если талибы захватят страну.

Ранее талибы вошли во второй по величине город Афганистана Кандагар.