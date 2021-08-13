Президент Афганістану найближчим часом може залишити країну, — ЗМІ

Очікується, що ввечері 13 серпня президент Гані виступить зі зверненням.

Президент Афганістану Ашраф Гані виступить сьогодні з промовою і може покинути країну в будь-який момент. Про це повідомив телеканал Al Mayadeen, який веде мовлення з Бейрута.

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[ + – ] Ашраф Гані

За словами кореспондента телеканалу, "очікується, що ввечері Гані виступить зі зверненням і може в будь-який момент покинути територію країни". Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації не надходило.

НАТО має намір допомагати уряду в Кабулі, скільки зможе. Про це йдеться в заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга, поширеному 13 серпня в Брюсселі за підсумками екстреного засідання Північноатлантичної ради щодо ситуації в Афганістані, де радикальний рух "Талібан" розвиває наступ на урядові сили.

"Нашою метою залишається підтримка афганського уряду і сил безпеки так довго, наскільки це буде можливо", — заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас пригрозив припинити фінансування Афганістану, якщо таліби захоплять країну.

Раніше таліби увійшли у друге за величиною місто Афганістану Кандагар.