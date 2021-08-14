Кільце звужується. Таліби захопили четверте за величиною місто Афганістану (відео)

Мазарі-Шаріф (столиця провінції Балх) був останнім провінційним оплотом між Талібаном і його пануванням над північною частиною Афганістану.

У суботу, 14 серпня облога бойовиками радикального організації "Талібан" міста Мазарі-Шаріфа (столиці провінції Балх) завершилася захопленням західного входу в місто, повідомляє The New York Times.

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Видання пише, що в останньому незахваченному до цього часу талібами великому місті на півночі Афганістану почалися серйозні бойові зіткнення.

На даний момент бойовики "Талібану" вже майже повністю контролюють південні, західні та північні райони Афганістану, вони майже оточили столицю країни Кабул, продовжуючи свій стрімкий військовий наступ.

За словами колишнього члена провінційного ради Мохаммада Ібрагіма Хайрандеша, урядові війська не б'ються з талібами, місто захищають тільки ополченці Атта Нура і Дустума.

"Ситуація критична і вона стає все гірше", — говорить він.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін опублікував в своєму Telegram-каналі відео, що відбувається в місті.

[ + – ] Втеча урядових військ

Пізніше з'явилася інформація, що бойовикам вдалося практично повністю захопити місто.

Місцевий депутат Абас Ебрахімзада каже, що корпус національної армії провінції здався першим, в зв'язку з чим проурядові ополченці втратили бойовий дух і здалися бойовикам, повідомляє Washington Post.

За його словами, всі важливі об'єкти і урядові установи, включаючи канцелярію губернатора, в даний час в руках талібів.

[ + – ] Таліби в місті Мазарі-Шаріф

Новинний телеканал News9 інформує, що Мазарі-Шаріф — великий економічний центр і ключовий транзитний пункт між Афганістаном і Центральною Азією.

Місто було останнім провінційним оплотом, що стояли між Талібаном і його пануванням над північною частиною Афганістану.

"Падіння Мазарі-Шаріфа — це не просто втрата економічного центру з хорошими зв'язками. Якщо він впаде, надії на те, що уряд встоїть проти нападу талібів в найближчому майбутньому, щонайменше, невтішні", — повідомляє телеканал.

Нагадаємо, вранці в суботу, 14 серпня, бойовики руху "Талібан" почали штурм міста Мазарі-Шаріф, центру провінції Балх на північному заході країни.

Також з'явилася інформація, що "Талібан" захопив в Афганістані місто Шаран (столицю провінції Пактіка на сході країни).

Фокус писав про те, що президент Афганістану Ашраф Гані може покинути країну в будь-який момент.