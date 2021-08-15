США направили 5 тис. військових до Афганістану на тлі здачі чергового міста без бою (фото)
Талібам фактично відкривається шлях на столицю Кабул. Штати загрожують військовою відповіддю, якщо їм перешкодять проводити евакуацію посольства і союзників.
Президент Сполучених штатів Джо Байден прийняв рішення направити 5000 військових для безпечної евакуації посольства і союзного персоналу з Афганістану. При цьому під контроль талібів перейшов місто Джелалабад. Про це пише Reuters і BBC.
Бойовики Талібану захопили Джелалабад, місто було здано без бою. За словами губернатора населеного пункту, це був єдиний спосіб зберегти життя цивільних — дати талібам увійти в місто.
"Ми прокинулися, а навколо — білі прапори талібів. Вони увійшли без бою", — повідомляє місцевий житель про події в Джелалабаді.
Джелалабад — адмінцентр провінції Нангархар, який знаходиться на схід від столиці Кабула. Був одним з ключових міст, який знаходився під контролем сил безпеки.
Перед цим таліби захопили Мазарі-Шаріф — місто було одним із центрів опору уряду. Американські військові наносять авіаудари по позиціях Талібану. Також Джо Байден анонсував перекидання додаткових сил до Афганістану для забезпечення евакуації.
"Ґрунтуючись на рекомендаціях наших дипломатичних, військових і розвідувальних груп, я санкціонував розгортання приблизно 5000 американських військовослужбовців, щоб переконатися, що у нас може бути організоване і безпечне скорочення американського персоналу й іншого союзного персоналу, а також організована і безпечна евакуація афганців, які допомагали нашим військам під час нашої місії, і тих, хто піддавався особливому ризику нападу талібів ", — заявив Байден.
Підкреслюється, що перші 3 тисячі морських піхотинців вже знаходяться в Афганістані для евакуації посольства США. Керівництво Штатів загрожує військовим відповіддю талібам, якщо вони завадять евакуювати представництво.
Нагадаємо, вчора 14 серпня Талібан захопив четвертий за величиною місто Афганістану — Мазарі-Шаріф. У ЗМІ з'являлася інформація, що президент Афганістану найближчим часом може покинути країну
Фокус розбирався, що пишуть світові ЗМІ про бліцкриг Талібану.