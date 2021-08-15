США направили 5 тис. військових до Афганістану на тлі здачі чергового міста без бою (фото)

Талібам фактично відкривається шлях на столицю Кабул. Штати загрожують військовою відповіддю, якщо їм перешкодять проводити евакуацію посольства і союзників.

Президент Сполучених штатів Джо Байден прийняв рішення направити 5000 військових для безпечної евакуації посольства і союзного персоналу з Афганістану. При цьому під контроль талібів перейшов місто Джелалабад. Про це пише Reuters і BBC.

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Бойовики Талібану захопили Джелалабад, місто було здано без бою. За словами губернатора населеного пункту, це був єдиний спосіб зберегти життя цивільних — дати талібам увійти в місто.

[ + – ] Здача Джелалабада талібам Фото: Скриншот

"Ми прокинулися, а навколо — білі прапори талібів. Вони увійшли без бою", — повідомляє місцевий житель про події в Джелалабаді.

Джелалабад — адмінцентр провінції Нангархар, який знаходиться на схід від столиці Кабула. Був одним з ключових міст, який знаходився під контролем сил безпеки.

[ + – ] Карта контролю Афганістану Фото: AP Photo

Перед цим таліби захопили Мазарі-Шаріф — місто було одним із центрів опору уряду. Американські військові наносять авіаудари по позиціях Талібану. Також Джо Байден анонсував перекидання додаткових сил до Афганістану для забезпечення евакуації.

[ + – ] Контроль Афганістану станом на 15 серпня

"Ґрунтуючись на рекомендаціях наших дипломатичних, військових і розвідувальних груп, я санкціонував розгортання приблизно 5000 американських військовослужбовців, щоб переконатися, що у нас може бути організоване і безпечне скорочення американського персоналу й іншого союзного персоналу, а також організована і безпечна евакуація афганців, які допомагали нашим військам під час нашої місії, і тих, хто піддавався особливому ризику нападу талібів ", — заявив Байден.

Підкреслюється, що перші 3 тисячі морських піхотинців вже знаходяться в Афганістані для евакуації посольства США. Керівництво Штатів загрожує військовим відповіддю талібам, якщо вони завадять евакуювати представництво.

Нагадаємо, вчора 14 серпня Талібан захопив четвертий за величиною місто Афганістану — Мазарі-Шаріф. У ЗМІ з'являлася інформація, що президент Афганістану найближчим часом може покинути країну

Фокус розбирався, що пишуть світові ЗМІ про бліцкриг Талібану.