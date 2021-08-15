Таліби відхілили перехідний уряд в Афганістані і зайшли в президентський палац (відео)

Президент Афганістану Ашраф Гані до цього моменту вже покинув столицю країни.

Офіційні представники руху "Талібан" відмовляються від ідеї перехідного уряду в Афганістані, стверджуючи, що діючий уряд має передати їм владу безпосередньо. Про це в неділю, 15 серпня, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

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Таліби захопили Афганістан

До цього президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про відставку і залишив Кабул. Таким чином, завершилося повернення до влади руху "Талібан" після того, як два десятиліття тому його представників витіснили сили на чолі з США.

До цього, як пише "Голос Америки", і. о. глави Міністерства внутрішніх справ країни Абдул Саттар Мірзакавал заявив, що влада для початку буде передана тимчасової афганської адміністрації.

Мірзакавал зазначив, що штурму Кабула не буде і що була домовленість про те, щоб передати владу мирно.

На цей час дипломати США вже були евакуйовані до аеропорту Кабула на вертольоті. Що ж стосується дипломатів з РФ, то вони, як пише ТАСС, заявили, що не вважають події, що відбуваються, скільки-небудь небезпечними, а тому не мають наміру евакуюватися.

У той же час бійці руху "Талібан" вже увійшли в президентський палац в Кабулі. Відповідні відео опублікував ряд ЗМІ.

Хто такі таліби і чого вони хочуть

Рух "Талібан" — організація ісламістів, яка сформувалася в Афганістані серед пуштунів в 1994 році. Рух правив країною з 1996 по 2001 рік, а з 2004 року править регіоном Вазірістан на півночі Пакистану.

Після терактів 11 вересня 2001 року США увійшли в Афганістан, почавши операцію "Непохитна свобода". З тих пір вони в значній мірі контролювали ситуацію в країні.

Однак після початку виходу військ США з території країни "Талібан" став повертати свій вплив.

Нагадаємо, що евакуація американських дипломатів з Кабулу проводилася на вертольотах, в тому числі на "Чинук" (Chinook) з двома двигунами і на "Чорних яструбах" (Black Hawk). Вони приземлялися, а потім злітали в небо, завантажені пасажирами. Держсекретар США повідомив, що диппредставництво країни буде тимчасово перебувати в міжнародному аеропорту країни.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден розпорядився відправити до Афганістану 5 тисяч військових для евакуації співробітників посольства і цивільних з країни. Американський лідер також пригрозив військовим відповіддю, якщо таліби будуть заважати вивезення людей.