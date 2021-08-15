Теперь официально: президент Афганистана передаст власть Талибам

Представители талибов в свою очередь заявляют, что ждут мирного перехода власти в течении ближайших нескольких дней и "настолько быстро, насколько это возможно".

Президент Афганистана Ашраф Гани передает власть талибам. В свою очередь талибы призвали президента и других правительственных чиновников к сотрудничеству. Об этом сообщает Al Arabiya.

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В видеообращении президент Гани утверждает, что он мирным путем передает власть талибам. Боевых действий за Кабул не будет.

Спикер Талибана заявил, что они ждут мирного перехода власти в течении нескольких ближайших дней. Они б хотели, чтобы это случилось настолько быстро, насколько это возможно.

В интервью для ВВС талибы заявили, что они гарантируют соблюдать права женщин. Они будут иметь право получать образование и работать. Они будут обязаны носить хиджаб и покидать дом самим. Также представители талибана обещают дать свободу медиа всех критиковать, но без политических наказаний и убийств.

По данным российских изданий, на данный момент президент Гани еще не принял решения об отставке, ведутся переговоры. Условием для отставки называют соглашение о мире, выборы в стране, а также имя преемника президента.

В то же время есть информация о том, что начальник полиции Кандагара Тадин Хан уехал в Индию со своими родственниками. Такие данные опубликовало издание CNN, ссылаясь на источники в аэропорту.

[ + – ] Тадин Хан в аэропорту Фото: CNN

В то же время США планирует завершить эвакуацию своего посольства за 72 часа. До того времени они просят Талибан не заходить в Кабул.

Напомним, в СМИ появилась информация, что президент Афганистана ушел в отставку, а Талибан сформирует новое правительство. США направили 5 тыс. военных в страну для обеспечения эвакуации посольств.