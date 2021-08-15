Тепер офіційно: президент Афганістану передасть владу Талібам (відео)

Представники талібів своєю чергою заявляють, що чекають мирного переходу влади в найближчі декілька днів і "настільки швидко, наскільки це можливо".

Президент Афганістану Ашраф Гані передає владу талібам. Своєю чергою таліби закликали президента та інших урядовців до співпраці. Про це повідомляє Al Arabiya.

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У відеозверненні президент Гани стверджує, що він мирним шляхом передає владу талібам. Бойових дій за Кабул не буде.

Спікер Талібану заявив, що вони чекають мирного переходу влади в перебігу декількох найближчих днів. Вони б хотіли, щоб це сталося настільки швидко, наскільки це можливо.

В інтерв'ю для BBC таліби заявили, що вони гарантують дотримуватися права жінок. Вони матимуть право отримувати освіту і працювати. Вони будуть зобов'язані носити хіджаб і залишати будинок самим. Також представники Талібану обіцяють дати свободу медіа всіх критикувати, але без політичних покарань і вбивств.

За даними російських видань, на цей час президент Гани ще не прийняв рішення про відставку, ведуться переговори. Умовою для відставки називають угоду про мир, вибори в країні, а також ім'я наступника президента.

Водночас є інформація про те, що начальник поліції Кандагара Тадіно Хан поїхав в Індію зі своїми родичами. Такі дані опублікувало видання CNN, посилаючись на джерела в аеропорту.

[ + – ] Тадіно Хан в аеропорту Фото: CNN

Разом з тим США планує завершити евакуацію свого посольства за 72 години. До того часу вони просять Талібан не заходити до Кабулу.

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилася інформація, що президент Афганістану пішов у відставку, а Талібан сформує новий уряд. США направили 5 тис. Військових в країну для забезпечення евакуації посольств.