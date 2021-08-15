Президент Афганистана уходит в отставку, Талибан сформирует новое правительство, - СМИ (видео)

Талибы заявили о переходе под их контроль всей территории Афганистана, они обещают амнистию военным сил безопасности.

Наступление талибов в Афганистане завершается, боевики заявили о переходе под контроль всей территории Афганистана. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на свои источники в правительстве.

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После захвата ряда ключевых городов в Афганистане, талибы зашли в столицу Кабул. Они не намерены штурмовать город, их делегация проводит переговоры с правительством о передаче власти. По информации издания, президент Афганистана сегодня, 15 августа, уйдет в отставку. Всем военным талибы обещают амнистию.

Утверждается, что переходное правительство возглавит бывший глава МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Посредничество в этом процессе оказывает председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла. Также сообщается, что вся территория Афганистана перешла под контроль талибов, поэтому нет необходимости в силовом захвате Кабула.

Талибы взяли под контроль и крупнейшую авиабазу НАТО Баграм, которую военные покинули в прошлом месяце. В то же время они освобождают людей из тюрем, которые переходят под их контроль. Боевики захватывают технику, которая была брошена военными сил правительства.

[ + – ] Видео освобожденных заключенных

[ + – ] Карта контроля Афганистана по состоянию на 15 августа

Напомним, и.о. МВД Афганистана заявил, что власть в стране будет передана мирным путем. Талибы вошли на окраины Кабула, но при этом в планах у них взять столицу без боев.

Вчера, 14 августа Талибан захватил четвертый по величине город Афганистана — Мазари-Шариф.

Фокус разбирался, что пишут мировые СМИ о блицкриге Талибана.