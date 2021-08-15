"Заходят со всех сторон": Талибан начал захват столицы Афганистана (видео)

Правительство Афганистана опровергает информацию об атаке на Кабул, а СМИ сообщают, что у сил безопасности недостаточно средств для защиты.

Министерство внутренних дел Афганистана заявило о заходе боевиков в столицу Афганистана Кабул, но талибы не планируют брать силой город. Об этом сообщает Reuters.

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Боевики заходят в столицу со всех сторон. Местные жители бегут из города, а правительство Афганистана уверяет, что все под контролем.

"Были слышны одиночные выстрелы в Кабуле. Кабул не был атакован. Силы безопасности совместно работают с международными партнерами для обеспечения безопасности города. Ситуация находится под контролем", — указывается в сообщении официальной страницы правительства Афганистана в Twitter.

По информации BBC, у правительственных сил недостаточно сил для защиты Кабула. При этом правительство утверждает, что ситуация в столице под контролем, а сам город не был атакован. В то же время Талибан утверждает, что их боевики не будут заходить в город. Они также не планируют силового захвата столицы Афганистана. Ведутся переговоры о мирной сдачи города.

[ + – ] Местные жители выстроили в очереди в банки перед тем как талибы захватят столицу.

"Исламский Эмират приказывает всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город", — утверждает представитель талибов.

Параллельно с этим американские военные эвакуируют свое посольство.

Напомним, США направили 5 тысяч своих военных для обеспечения эвакуации в Афганистане. При этом талибы захватили город Джелалабад, который был сдан без боя. Днем ранее Талибан захватил четвертый по величине город Афганистана — Мазари-Шариф.

Фокус разбирался, что пишут мировые СМИ о блицкриге Талибана.