"Заходять з усіх боків": Талібан почав захоплення столиці Афганістану (відео)

Уряд Афганістану спростовує інформацію про атаку на Кабул, а ЗМІ повідомляють, що у Сил безпеки недостатньо можливостей для оборони.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявило про захід бойовиків в столицю Афганістану Кабул, але таліби не планують брати силою місто. Про це повідомляє Reuters.

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Бойовики заходять в столицю з усіх боків. Місцеві жителі тікають з міста, а уряд Афганістану запевняє, що все під контролем.

"Були чутні поодинокі постріли в Кабулі. Кабул не атакований. Сили безпеки спільно працюють з міжнародними партнерами для забезпечення безпеки міста. Ситуація знаходиться під контролем", — вказується в повідомленні офіційної сторінки уряду Афганістану в Twitter.

За інформацією BBC, в урядових сил недостатньо сил для захисту Кабула. При цьому уряд стверджує, що ситуація в столиці під контролем, а сам місто не було атаковано. Водночас Талібан стверджує, що їхні бойовики не будуть заходити в місто. Вони також не планують силового захоплення столиці Афганістану. Ведуться переговори про мирну здачу міста.

[ + – ] Місцеві жителі вибудували в черзі в банки перед тим як таліби захоплять столицю.

"Ісламський Емірат наказує всім своїм силам стояти біля воріт Кабула, а не намагатися проникнути в місто", — стверджує представник талібів.

Паралельно з цим американські військові евакуюють своє посольство.

Нагадаємо, США направили 5 тисяч своїх військових для забезпечення евакуації в Афганістані. При цьому таліби захопили місто Джелалабад, який був зданий без бою. Днем раніше Талібан захопив четвертий за величиною місто Афганістану — Мазарі-Шаріф.

Фокус розбирався, що пишуть світові ЗМІ про бліцкриг Талібану.