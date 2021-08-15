"Власть будет передана мирно", - и.о. МВД Афганистана о ситуации в Кабуле

На фоне захода боевиков в столицу Афганистана, президент страны ведет переговоры с НАТО и США.

И.о. Министерства внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что силы безопасности не будут проводить силовых операций. Столицу передадут боевикам мирным путем. Об этом сообщает информационное агентство ToloNews.

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В заявлении указывается, что талибы не будут атаковать Кабул, а переход власти произойдет мирным путем. А правительственные силы обеспечат безопасность столицы Афганистана.

По информации источников Al Arabiya, в Кабуле начались переговоры талибов с правительством. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы должен подать в отставку. Талибан заявляет, что они не будут никому мстить и все, кто служил правительству или в армии, не будут караться. В то же время афганское правительство по-прежнему уверяет, что ситуация находится под контролем.

При этом в отдельных частях столицы слышны звуки выстрелов несмотря на приказ Талибана о недопущении насилия.

По информации Reuters, дипломаты ЕС в Кабуле перевезены в более безопасное место в столице. А президент Афганистана проводит переговоры со спецпредставителями США и НАТО.

Напомним, по информации СМИ, Талибан начал захват столицы Афганистана. Они остановили свои силы на окраинах Кабула, они не планируют брать силой город.

При этом вчера, 14 августа Талибан захватил четвертый по величине город Афганистана — Мазари-Шариф. Также США направили 5 тысяч военных для эвакуации посольств.

Фокус разбирался, что пишут мировые СМИ о блицкриге Талибана.