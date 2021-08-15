"Влада буде передана мирно", — в.о. МВС Афганістану про ситуацію в Кабулі

На тлі заходу бойовиків в столицю Афганістану, президент країни веде переговори з НАТО і США.

В.о. Міністерства внутрішніх справ Афганістану Абдул Саттар Мірзаквал заявив, що сили безпеки не будуть проводити силових операцій. Столицю передадуть бойовикам мирним шляхом. Про це повідомляє інформаційне агентство ToloNews.

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У заяві вказується, що таліби не будуть атакувати Кабул, а перехід влади відбудеться мирним шляхом. Урядові сили забезпечать безпеку столиці Афганістану.

За інформацією джерел Al Arabiya, в Кабулі почалися переговори талібів з урядом. Передача влади повинна відбутися сьогодні, 15 серпня. Президент Афганістану Ашраф Гані в найближчі години подасть у відставку. Талібан заявляє, що вони не будуть нікому мстити й всі, хто служив уряду або в армії, не будуть каратися. Водночас афганський уряд як і раніше запевняє, що ситуація знаходиться під контролем.

При цьому в окремих частинах столиці чутні звуки пострілів не дивлячись на наказ Талібану про недопущення насильства.

За інформацією Reuters, дипломати ЄС в Кабулі перевезені в більш безпечне місце в столиці. А президент Афганістану проводить переговори зі спецпредставниками США і НАТО.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Талібан почав захоплення столиці Афганістану. Вони зупинили свої сили на околицях Кабула, вони не планують брати силою місто.

При цьому вчора 14 серпня Талібан захопив четвертий за величиною місто Афганістану — Мазарі-Шаріф. Також США направили 5 тисяч військових для евакуації посольств.

Фокус розбирався, що пишуть світові ЗМІ про бліцкриг Талібану.