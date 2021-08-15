Евакуація з Афганістану: біля військово-транспортного літака вишикувалася величезна черга (відео)

У міжнародному аеропорту Кабула почалася тиснява: охочих покинути країну виявилося значно більше, ніж вільних місць у рятувальному літаку.

З Кабула, столиці Афганістану, триває евакуація дипломатів і цивільних. На наближеному до Міністерства оборони РФ Telegram-каналі "Милитарист" опублікували відео, на якому видно, що біля американського військово-транспортного літака С-17А вишикувалася величезна черга охочих покинути країну.

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[ + – ] Черга до транспортному літаку ВПС США в Кабулі

У соцмережах також опублікували відео, зняте в переповненому кабульському аеропорту, де, як повідомляється, протягом усього дня була величезна кількість людей. Відзначається, що вільних місць в рятувальному літаку з країни на сьогодні вже немає.

[ + – ] Ситуація в аеропорту Кабула

Російський Telegram-канал Mash опублікував відео тисняви в аеропорту Кабула.

"Люди тікають з країни", — сказано в підписі до ролика.

[ + – ] Тиснява в аеропорту Кабула, Афганістан

Спеціалізований портал Forces News з посиланням на Міністерство оборони Великобританії же повідомив, що в Кабул прибули військовослужбовці 16-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил країни. Вони прибули до Афганістану для евакуації дипломатів та громадян Великобританії.

[ + – ] В Кабул прибутку ВПС Великобританії

Нагадаємо, для евакуації співробітників диппредставництв і цивільних президент США Джо Байден вирішив відправити до Афганістану близько 5 тисяч солдатів. Операція по вивезенню американських громадян з Кабула розпочалася 15 серпня.

В цей же день президент країни Ашраф Гані повідомив, що відмовляється від своїх повноважень на користь бойовиків руху "Талібан". В.о. керівника МВС Афганістану Абдул Саттар Мірзакавал запропонував передати владу перехідному уряду, однак таліби відкинули цю ідею і вже зайшли в палац глави держави.