"Хаотична і скажена": зі столиці Афганістану почалася евакуація співробітників посольства США (відео)

Держсекретар США повідомив, що диппредставництво країни буде тимчасово знаходитися в міжнародному аеропорту Кабула.

На тлі захоплення влади в Афганістані представниками руху "Талібан" в неділю, 15 серпня, з Кабула, столиці країни, почалася екстрена евакуація співробітників посольства США і цивільних осіб. Видання The New York Times назвало вивезення американців з країни "хаотичним і скаженим" (chaotic and frenzied).

Евакуація з Кабула проводилася на вертольотах, в тому числі на "Чинуках" (Chinook) з двома двигунами та "Чорних яструбах" (Black Hawk). Вони приземлялися, а потім злітали в небо, завантажені пасажирами.

The New York Times з посиланням на слова високопоставленого чиновника повідомляє, що серед евакуйованих опинилася і група дипломатів, які мали намір залишитися в американському посольстві в Афганістані. Інформатор запевнив, що їх перевели в комплекс міжнародного аеропорту Кабула, де ті будуть знаходитися протягом невизначеного часу.

Журналісти повідомляють, що столичний аеропорт Афганістану був заповнений дипломатами й цивільними, які прагнули залишити країну. Тим, хто мав право полетіти, вручали спеціальні браслети, які свідчили, що ті не брали участь в боях.

"Але для мільйонів афганців, в тому числі десятків тисяч, які роками допомагали зусиллям США в країні, браслетів не було", — пише видання.

У соцмережах також почали публікувати знімки евакуації співробітників американського посольства в Кабулі.

У соцмережах також повідомляли, що в небі над Кабулом почали літати ударні вертольоти AH-64 Apache ВС США, які забезпечували прикриття евакуації дипломатів.

Разом з тим держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська сторона нічого не пропонує і не просить у талібів у зв'язку з евакуацією своїх громадян з Афганістану. Він зазначив, що посольство країни тимчасово буде перебувати в аеропорту Кабула.

Блінкен також підкреслив, що США готові працювати з тим урядом Афганістану, який дотримується прав людини й не покриває терористів.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден розпорядився відправити до Афганістану 5 тисяч військових для евакуації співробітників посольства і цивільних з країни. Американський лідер також пригрозив військовим відповіддю, якщо таліби будуть заважати вивезенню людей.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані повідомив про передачу влади в країні представникам руху "Талібан".