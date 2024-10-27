Слідом за салонами краси і прогулянками по місту: таліби заборонили жінкам розмовляти з жінками

Згідно з заявою міністра чесноти талібів, дорослим жінкам заборонено дозволяти іншим дорослим жінкам чути свої голоси.

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Талібан запровадив ще одне "нововведення", яке стосується жінок в Афганістані. Їм заборонили публічно розмовляти одна з одною. Про це пише видання BILD.

Так, Халід Ханафі, міністр чесноти талібів, заборонив жінкам публічно розмовляти не лише з чоловіками, а й із жінками. Більше того, згідно з його заявою, дорослим жінкам заборонено дозволяти іншим дорослим жінкам чути свої голоси. Таким чином, жінки не повинні відтепер читати вголос Коран у присутності інших жінок.

Слід зазначити, що після того, як таліби прийшли до влади в Афганістані у серпні 2021 року, жінкам у країні заборонили здобувати освіту, ходити вулицями без чоловіків, розмовляти з ними публічно. Також їм не дозволяється відвідувати парки, купатися та займатися будь-якими видами спорту.

Також Талібан заборонив салони краси і закрив жіночі притулки. Закон про викорінення насильства щодо жінок було скасовано.

Жінок часто публічно б'ють і садять до в'язниці за "неісламську поведінку" — під це "звинувачення" може потрапити будь-що.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що таліби заборонили жінкам співати і дивитися на чоловіків. Інша стаття забороняє програвати музику в громадському транспорті, їздити жінкам-пасажирам без супроводу чоловіка-опікуна.