Вслед за салонами красоты и прогулками по городу: талибы запретили женщинам разговаривать с женщинами

Согласно заявлению министра добродетели талибов, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса.

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Талибан ввел еще одно "нововведение", которое касается женщин в Афганистане. Им запретили публично разговаривать друг с другом. Об этом пишет издание BILD.

Так, Халид Ханафи, министр добродетели талибов, запретил женщинам публично разговаривать не только с мужчинами, но и с женщинами. Более того, согласно его заявлению, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Таким образом, женщины не должны отныне читать вслух Коран в присутствии других женщин.

Следует отметить, что после того, как талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, женщинам в стране запретили получать образование, ходить по улицам без мужчин, разговаривать с ними публично. Также им не разрешается посещать парки, купаться и заниматься любыми видами спорта.

Также Талибан запретил салоны красоты и закрыл женские приюты. Закон об искоренении насилия в отношении женщин был отменен.

Женщин часто публично избивают и сажают в тюрьму за "неисламское поведение" — под это "обвинение" может попасть что угодно.

Напомним, что ранее сообщалось, что талибы запретили женщинам петь и смотреть на мужчин. Другая статья запрещает проигрывать музыку в общественном транспорте, ездить женщинам-пассажирам без сопровождения мужчины-опекуна.