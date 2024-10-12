Пішов з роботи заради чаю з талібами і прогулянок у Сомалі: 26-річний хлопець відвідав понад 50 країн (фото)

Гаррі Джаггард проводить близько тижня на новому місці і переймається місцевою культурою: носить традиційний одяг, вивчає мову і пробує кухню. Улюбленими країнами мандрівника стали Афганістан, Непал, Пакистан, Ємен і Колумбія.

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Безстрашний 26-річний Гаррі Джаггард з англійського міста Стратфорд-на-Ейвоні три роки тому кинув нудну роботу, зібрав рюкзак і вирушив подорожувати. Чоловік побував у 51 країні в Азії, Африці та Близькому Сході, витрати на поїздки покривали його відео на YouTube, пише британський таблоїд Daily Star.

У кожному новому місці Джаггард проводить близько тижня, щоб перейнятися культурою місцевих жителів: носить традиційний одяг, вивчає їхню мову і пробує кухню. Улюбленими країнами мандрівника стали Афганістан, Непал, Пакистан, Ємен і Колумбія.

"Найчастіше я пив чай з місцевими жителями і ухилявся від занадто цікавих кіз. Мені подобається спосіб життя з рюкзаком за спиною. Я бачу світ і розумію, що 99% людей не намагаються мене викрасти або обікрасти", — розповів він.

Гаррі Джаггард покриває витрати на поїздки завдяки YouTube-блогу

Джаггард зізнається в наявності повної свободи в плані розкладу: чоловік прокидається зазвичай рано, подорожує і спілкується з людьми, у яких у нього схожі інтереси.

"Мені подобається хвилювання невідомості. Я ніколи не знаю, що буду робити завтра", — додав він.

Умови проживання мандрівника сильно відрізняються: від розкішного готелю в Дубаї з аквапарком, акваріумом і найкращим шведським столом — до 50-пенсового готелю в Пакистані з дерев'яним ліжком без подушок, простирадл і кондиціонера в гуртожитку з 30 іншими чоловіками.

"Часто я безкоштовно зупинявся в сімейних будинках в Індії, Непалі, Шрі-Ланці та на Філіппінах і це були найкращі враження. Ви зможете відчути, яке насправді життя в цих країнах", — сказав він.

Три найяскравіші враження Джаггарда: 22-годинна поїздка на даху поїзда, що перевозить залізну руду, пустелею Сахара, вирізання ножем племінного татуювання в Південному Судані та чаювання з талібами в Афганістані.

Поїздка в Сомалі була тривожною для Джаггарда

За підсумками подорожей він зрозумів, що у світі багато страждань і висловив подяку за народження в розвиненій країні. Гаррі визнає, що не потрапляв у небезпечні ситуації, його сім'я непокоїться і намагається стежити за його місценаходженням.

"На щастя, у мене нічого не вкрали. Я зустрічав неймовірно гостинних людей у місцях, які вважаються небезпечними. Мене нокаутували в кулачному бою в Нігерії. У Пакистані мене називали терористом, поїздка в Сомалі була тривожною, попри супровід двох озброєних охоронців", — ділиться він пережитим досвідом.

Чаювання з талібами в Афганістані було однією з яскравих подій у житті мандрівника

Джаггард приїжджає додому на місяць раз на рік і проводить час у сімейному колі. Постійне пакування і розпакування речей, переїзди кожні три дні, часті хвороби стомлюють, але Гаррі вестиме такий спосіб життя доти, доки йому не набридне.

"Я не можу уявити, повернення додому і роботу з 9 до 17. Я люблю Велику Британію, але вважаю, що потрібно їхати туди, де до тебе ставляться краще. У Британії такого немає, а на Балі, в Індонезії, вдвічі дешевше, погода краща, і там живе велика спільнота людей, які поділяють мою місію", — зазначає він.

Нагадаємо, у Великій Британії стародавня дорога Брумвей забрала життя майже 100 людей. Стежка небезпечна сипучими пісками, припливами та стрільбами військових.

Фокус описував історію Карла Бушбі, який 25 років йде пішки через світ. Мандрівник пройшов пішки майже 58 000 кілометрів, його пригода почалася в чилійському місті Пунта-Аренас.