Ушел с работы ради чая с талибами и прогулок в Сомали: 26-летний парень посетил более 50 стран (фото)

Гарри Джаггард проводит около недели на новом месте и проникается местной культурой: носит традиционную одежду, изучает язык и пробует кухню. Любимыми странами путешественника стали Афганистан, Непал, Пакистан, Йемен и Колумбия.

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Бесстрашный 26-летний Гарри Джаггард из английского города Стратфорд-на-Эйвоне три года назад бросил скучную работу, собрал рюкзак и отправился путешествовать. Мужчина побывал в 51 стране в Азии, Африки и Ближнем Востоке, расходы на поездки покрывали его видео на YouTube, пишет британский таблоид Daily Star.

В каждом новом месте Джаггард проводит около недели, чтобы проникнуться культурой местных жителей: носит традиционную одежду, изучает их язык и пробует кухню. Любимыми странами путешественника стали Афганистан, Непал, Пакистан, Йемен и Колумбия.

"Чаще всего я пил чай с местными жителями и уворачивался от слишком любопытных коз. Мне нравится образ жизни с рюкзаком за спиной. Я вижу мир и понимаю, что 99% людей не пытаются меня похитить или обокрасть", — рассказал он.

Гарри Джаггард покрывает расходы на поездки благодатя YouTube-блогу

Джаггард признается в наличии полной свободы в плане расписания: мужчина просыпается обычно рано, путешествует и общается с людьми, у которых у него схожие интересы.

"Мне нравится волнение неизвестности. Я никогда не знаю, что буду делать завтра", — добавил он.

Условия проживания путешественника сильно отличаются: от роскошного отеля в Дубае с аквапарком, аквариумом и лучшим шведским столом — до 50-пенсового отеля в Пакистане с деревянной кроватью без подушек, простыней и кондиционера в общежитии с 30 другими мужчинами.

"Часто я бесплатно останавливался в семейных домах в Индии, Непале, Шри-Ланке и на Филиппинах и это были лучшие впечатления. Вы сможете прочувствовать, какова на самом деле жизнь в этих странах", — сказал он.

Три самых ярких впечатления Джаггарда: 22-часовая поездка на крыше поезда, перевозящего железную руду, по пустыне Сахара, вырезание ножом племенной татуировки в Южном Судане и чаепитие с талибами в Афганистане.

Поездка в Сомали была тревожной для Джаггарда

По итогам путешествий он понял, что в мире много страданий и выразил благодарность за рождение в развитой стране. Гарри признает, что не попадал в опасные ситуации, его семья беспокоится и пытается следить за его местонахождением.

"К счастью, у меня ничего не украли. Я встречал невероятно гостеприимных людей в местах, считающихся опасными. Меня нокаутировали в кулачном бою в Нигерии. В Пакистане меня называли террористом, поездка в Сомали была тревожной, несмотря на сопровождение двух вооруженных охранников", — делится он пережитым опытом.

Чаепитие с талибами в Афганистане было одним из ярких событий в жизни путешественника

Джаггард приезжает домой на месяц раз в год и проводит время в семейном кругу. Постоянная упаковка и распаковка вещей, переезды каждые три дня, частые болезни утомляет, но Гарри будет вести такой образ жизни до тех пор, пока ему не надоест.

"Я не могу представить, возвращение домой и работу с 9 до 17. Я люблю Великобританию, но считаю, что нужно ехать туда, где к тебе относятся лучше. В Британии такого нет, а на Бали, в Индонезии, вдвое дешевле, погода лучше и там живет большое сообщество людей, разделяющих мою миссию", — отмечает он.

Напомним, в Великобритании древняя дорога Брумвей унесла жизни почти 100 человек. Тропа опасна зыбучими песками, приливами и стрельбами военных.

Фокус описывал историю Карла Бушби, который 25 лет идет пешком через мир. Путешественник прошел пешком почти 58 000 километров, его приключение началось в чилийском городе Пунта-Аренас.