На финишной прямой: путешественник, обошедший мир пешком, столкнулся с проблемой (фото)

После 25 лет пешего путешествия по всему миру Карл Бушби готов завершить свою эпическую экспедицию. Единственное, что отделяет его от родного дома, — это Ла-Манш, но все оказалось не так просто.

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Карл Бушби, который на протяжении 25 лет идет пешком через весь мир, стоит перед последней сложной задачей на пути к завершению своего невероятного путешествия. Об этом пишет LAD Bible.

Это путешествие, начатое в 1998 году в рамках его "Экспедиции Голиафа", должно закончиться в его родном городе Халл, Великобритания, однако перед ним осталась одна серьезная преграда — Ла-Манш.

Карл Бушби начал кругосветное путешествие в 1998 году Фото: Соцсети

55-летний путешественник прошел уже почти 58 000 километров по всему миру, начав свое необычное приключение в Пунта-Аренасе, что в Чили. Изначально Карл планировал завершить свое путешествие за 12 лет, однако на его пути возникло множество непредвиденных препятствий: визовые сложности, суровая природа, и даже арест в России.

Стремясь следовать своему правилу — передвигаться только пешком — он также столкнулся с серьезными вызовами, такими как пересечение Дарьенского разрыва между Колумбией и Панамой, Берингова пролива между США и Россией, а теперь и последнего рубежа — Ла-Манша.

Переплыть Ла-Манш Карл может, но это крайне рискованно: холодная вода, непредсказуемая погода и физическое истощение делают такой вариант весьма опасным. Поэтому остается одна надежда — пройти через туннель под Ла-Маншем, который соединяет Францию и Великобританию. Однако и в этом есть свои сложности: движение по туннелю пешком запрещено, и Карлу потребуется специальное разрешение.

Стремясь следовать своему правилу — передвигаться только пешком — он столкнулся с серьезными вызовами Фото: Соцсети

Существует небольшой служебный туннель, предназначенный для работников и спасателей, который проходит между основными железнодорожными путями. Он мог бы стать отличным решением для Карла, если удастся убедить власти сделать для него исключение.

Бушби, с оптимизмом подходя к решению этой задачи, надеется, что его история и огромные усилия, вложенные в этот многолетний поход, помогут ему получить долгожданное разрешение.

"Разве они смогут отказать, когда осталось всего 21 миля до дома?" — говорит Карл.

Теперь остается только ждать, сможет ли он убедить руководство туннеля под Ла-Маншем позволить ему завершить этот грандиозный путь.

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