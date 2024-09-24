На фінішній прямій: мандрівник, який обійшов світ пішки, зіткнувся з проблемою (фото)

Після 25 років пішої подорожі по всьому світу Карл Бушбі готовий завершити свою епічну експедицію. Єдине, що відділяє його від рідного дому, — це Ла-Манш, але все виявилося не так просто.

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Карл Бушбі, який упродовж 25 років іде пішки через увесь світ, стоїть перед останнім складним завданням на шляху до завершення своєї неймовірної подорожі. Про це пише LAD Bible.

Ця подорож, розпочата 1998 року в рамках його "Експедиції Голіафа", мала б закінчитися в його рідному місті Галл, Велика Британія, проте перед нею залишилася одна серйозна перешкода — Ла-Манш.

Карл Бушбі розпочав навколосвітню подорож 1998 року Фото: Соцмережi

55-річний мандрівник пройшов уже майже 58 000 кілометрів по всьому світу, почавши свою незвичайну пригоду в Пунта-Аренасі, що в Чилі. Спочатку Карл планував завершити свою подорож за 12 років, проте на його шляху виникло безліч непередбачуваних перешкод: візові складнощі, сувора природа і навіть арешт у Росії.

Прагнучи слідувати своєму правилу — пересуватися тільки пішки — він також зіткнувся з серйозними викликами, такими як перетин Дар'єнського розриву між Колумбією і Панамою, Берингової протоки між США і Росією, а тепер і останнього рубежу — Ла-Маншу.

Переплисти Ла-Манш Карл може, але це вкрай ризиковано: холодна вода, непередбачувана погода і фізичне виснаження роблять такий варіант дуже небезпечним. Тож залишається одна надія — пройти через тунель під Ла-Маншем, що з'єднує Францію та Велику Британію. Однак і в цьому є свої складнощі: рух тунелем пішки заборонено, і Карлу потрібен спеціальний дозвіл.

Прагнучи слідувати своєму правилу — пересуватися тільки пішки — він зіткнувся із серйозними викликами Фото: Соцмережi

Існує невеликий службовий тунель, призначений для працівників і рятувальників, який проходить між основними залізничними коліями. Він міг би стати чудовим рішенням для Карла, якщо вдасться переконати владу зробити для нього виняток.

Бушбі, з оптимізмом ставлячись до вирішення цього завдання, сподівається, що його історія і величезні зусилля, вкладені в цей багаторічний похід, допоможуть йому отримати довгоочікуваний дозвіл.

"Хіба вони зможуть відмовити, коли залишилося всього 21 миля до дому?" — каже Карл.

Тепер залишається тільки чекати, чи зможе він переконати керівництво тунелю під Ла-Маншем дозволити йому завершити цей грандіозний шлях.

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