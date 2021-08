"Хаотичная и бешеная": из столицы Афганистана началась эвакуация сотрудников посольства США (видео)

Госсекретарь США сообщил, что диппредставительство страны будет временно находиться в международном аэропорту Кабула.

На фоне захвата власти в Афганистане представителями движения "Талибан" в воскресенье, 15 августа, из Кабула, столицы страны, началась экстренная эвакуация сотрудников посольства США и гражданских лиц. Издание The New York Times назвало вывоз американцев из страны "хаотичным и бешеным" (chaotic and frenzied).

Эвакуация из Кабула проводилась на вертолетах, в том числе на "Чинуках" (Chinook) с двумя двигателями и "Черных ястребах" (Black Hawk). Они приземлялись, а затем взлетали в небо, загруженные пассажирами.

The New York Times со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника сообщает, что среди эвакуируемых оказалась и группа дипломатов, которые намеревались остаться в американском посольстве в Афганистане. Информатор заверил, что их перевели в комплекс международного аэропорта Кабула, где те будут находиться в течение неопределенного времени.

Журналисты сообщают, что столичный аэропорт Афганистана был заполнен дипломатами и гражданскими, которые стремились покинуть страну. Тем, кто имел право улететь, вручали специальные браслеты, которые обозначали, что те не участвовали в боях.

"Но для миллионов афганцев, в том числе десятков тысяч, которые годами помогали усилиям США в стране, браслетов не было", — пишет издание.

В соцсетях также начали публиковать снимки эвакуации сотрудников американского посольства в Кабуле.

[ + – ] Эвакуация сотрудников посольства США в Кабуле Фото: t.me/new_militarycolumnist

[ + – ] Из Кабула эвакуируют сотрудников посольства США

[ + – ] Эвакуация сотрудников посольства США в Кабуле

В соцсетях также сообщали, что в небе над Кабулом начали летать ударные вертолеты AH-64 Apache ВС США, которые обеспечивали прикрытие эвакуации дипломатов.

[ + – ] В небе над Кабулом начали летать вертолеты AH-64 Apache ВС США

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона ничего не предлагает и не просит у талибов в связи с эвакуацией своих граждан из Афганистана. Он отметил, что посольство страны временно будет находиться в аэропорту Кабула.

Блинкен также подчеркнул, что США готовы работать с тем правительством Афганистана, которое соблюдает права человека и не покрывает террористов.

Отметим, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден распорядился отправить в Афганистан 5 тысяч военных для эвакуации сотрудников посольства и гражданских из страны. Американский лидер также пригрозил военным ответом, если талибы будут мешать вывозу людей.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о передачи власти в стране представителям движения "Талибан".