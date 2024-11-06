Работает минимум: ситуация в Покровске критическая из-за проблем с водой, светом и газом (видео)

По словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, в Покровске до сих пор остаются 11,5 тысяч человек. В городе работают некоторые магазины и "Укрпочта". В Константиновской громаде отсутствует отопление. А эвакуация из Курахово уже невозможна.

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В Покровской громаде Донецкой области продолжают оставаться 18 тысяч человек, в том числе 99 детей. Эвакуация продолжается, однако есть проблемы с проездом со стороны Селидово. В городе все еще работают некоторые магазины и почта, но ситуация осложнена отсутствием стабильного водо-, газо- и электроснабжения. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в эфире телемарафона в среду, 6 ноября.

Ситуация в Покровске

В Покровске ограничения безопасности действуют только для въезда со стороны Селидово, остальные пути в Покровск остаются открытыми для эвакуации.

"В самом городе 11,5 тысяч человек, 51 ребенок. Город открыт для въезда-выезда, эвакуация продолжается. Говорили о закрытии города — это с направления Селидово те дороги и подъезды, которые были определены военными. В городе работают некоторые магазинчики, "Укрпочта". Минимум работает, но огромные проблемы с водо-, газо- и электроснабжением", — рассказал Филашкин.

Сложнее ситуация в соседнем Курахово, где остается около тысячи человек. По слова главы Донецкой ОГА, эвакуация оттуда сейчас невозможна из-за постоянных вражеских обстрелов FPV-дронами. Несмотря на это у большинства местных жителей желания покинуть Курахово нет, добавил Филашкин.

Кроме того, без отопления остается Константиновская громада. Все из-за ситуации с безопасностью, значительных повреждений домов и перебоев с водоснабжением. Впрочем, глава ОГА отметил, что удалось обеспечить отопление для двух учреждений здравоохранения и шести пунктов несокрушимости в громаде.

Власти обещают, если ситуация улучшится и исчезнет угроза жизни и здоровью работников коммунальных предприятий, то вопрос о возобновлении отопления рассмотрят.

Напомним, 31 октября военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что прямо сейчас наступления на Покровск не будет. По его словам, ВС РФ начнут его после создания "опорной линии" на нескольких направлениях вокруг города.

Фокус рассказал подробную информацию об обстановке на Кураховском направлении и объяснил, куда могут пойти российские оккупанты в случае захвата города.