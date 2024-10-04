Россия исключит "Талибан" из списка террористов, — СМИ

Сообщается, что решение было принято на "самом высоком уровне". Но требуется соблюсти необходимые правовые процедуры.

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В МИД РФ сообщили о завершении правовой работы над исключением "Талибана" из списка террористов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Видео со словами чиновника распространили государственные информагентства, пишет "Медуза".

Кабулов добавил, что решение об исключении "Талибана" из списка террористических организаций уже принято "высшим руководством". Со схожим заявлением выступил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, действия талибов "направлены на наведение порядка и поддержание стабильности" в Афганистане.

Талибы в Кабуле Фото: profile.ru

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в мероприятии в качестве главного гостя принял участие и.о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки.

"В ходе заседания стороны консолидированно подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства. Выразили готовность оказывать Кабулу содействие в контртеррористической и антинаркотической областях", — говорится в сообщении.

Как в России исключали "Талибан" из списка террористов

27 мая стало известно, что Министерство иностранных дел и Минюст России доложили Владимиру Путину о том, что движение "Талибан" можно исключить из списка террористических организаций. Об этом рассказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Сам Путин днем позднее заявил, что "Талибан" — действующая власть в Афганистане, с которой "надо выстраивать отношения". При этом комментировать возможное исключение "Талибана" из российского списка террористических организаций президент РФ отказался.

Талибы в России Фото: РИА

Зато высказался зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который сообщил, что "в начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе. А американцы… теперь именно они стали пособниками террористов, поскольку вскормили киевский неонацистский режим".

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что исключение "Талибана" из списка террористов "отражает осознание реальности", — и напомнил, что Совбез ООН не объявлял организацию террористической, а только "12–15 конкретных персонажей из "Талибана".

Стоит отметить, что "Талибана" нет в списке террористических организаций, который ведет Госдеп США. Эксперты объясняют это "политической целесообразностью" и тем, что американские власти не хотят прекращать дипломатические контакты с де-факто властями Афганистана.

При этом "Талибан" считается террористической организацией в Кыргызстане, Таджикистане и Турции. А также в Канаде.

Примечательно, но в тюрьмах РФ до сих пор содержаться люди, которых посадили "за связи с "Талибаном". Освободят ли их теперь – неизвестно. Один из последних громких примеров — дело журналистки Надежды Кеворковой, которой грозит до семи лет лишения свободы за "оправдание терроризма". Поводом для преследования Кеворковой стали два поста в ее телеграм-канале. В одном из них, по версии следствия, она "оправдывает" деятельность "Талибана".

Женщины в Афганистане Фото: Getty Images

Напомним, в конце августа в Афганистане ужесточили законы. Теперь женщинам запрещено петь и разговаривать на публике, а также смотреть на мужчин. И они обязаны закрывать лицо и тело. Мужчинам запрещается брить бороду.