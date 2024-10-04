Росія виключить "Талібан" зі списку терористів, — ЗМІ

Повідомляють, що рішення ухвалили на "найвищому рівні". Але потрібно дотриматися необхідних правових процедур.

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У МЗС РФ повідомили про завершення правової роботи над виключенням "Талібану" зі списку терористів. Про це заявив спецпредставник президента РФ щодо Афганістану Замір Кабулов. Відео зі словами чиновника поширили державні інформагентства, пише "Медуза".

Кабулов додав, що рішення про виключення "Талібану" зі списку терористичних організацій уже ухвалено "вищим керівництвом". Зі схожою заявою виступив директор ФСБ Олександр Бортніков. За його словами, дії талібів "спрямовані на наведення порядку і підтримання стабільності" в Афганістані.

Таліби в Кабулі Фото: profile.ru

Як повідомляє пресслужба МЗС РФ, у заході, як головний гість, узяв участь в. о. міністра закордонних справ Афганістану Амір Хан Моттакі.

"Під час засідання сторони консолідовано підтвердили підтримку становленню Афганістану як незалежної, єдиної і мирної держави. Висловили готовність надавати Кабулу сприяння в контртерористичній та антинаркотичній галузях", — йдеться в повідомленні.

Як у Росії виключали "Талібан" зі списку терористів

27 травня стало відомо, що Міністерство закордонних справ і Мін'юст Росії доповіли Володимиру Путіну про те, що рух "Талібан" можна виключити зі списку терористичних організацій. Про це розповів директор другого департаменту Азії МЗС РФ Замір Кабулов.

Сам Путін днем пізніше заявив, що "Талібан" — чинна влада в Афганістані, з якою "треба вибудовувати відносини". Водночас коментувати можливе виключення "Талібану" з російського списку терористичних організацій президент РФ відмовився.

Таліби в Росії Фото: РІА

Натомість висловився заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який повідомив, що "на початку ХХI століття ми вважали талібів терористами, а американців — партнерами в боротьбі проти екстремізму. Тепер усе інакше. А американці... тепер саме вони стали пособниками терористів, оскільки вигодували київський неонацистський режим".

Глава МЗС Сергій Лавров заявив, що виключення "Талібану" зі списку терористів "відображає усвідомлення реальності", і нагадав, що Радбез ООН не оголошував організацію терористичною, а тільки "12-15 конкретних персонажів із "Талібану".

Варто зазначити, що "Талібану" немає у списку терористичних організацій, який веде Держдеп США. Експерти пояснюють це "політичною доцільністю" і тим, що американська влада не хоче припиняти дипломатичні контакти з де-факто владою Афганістану.

Водночас "Талібан" вважається терористичною організацією в Киргизстані, Таджикистані та Туреччині. А також у Канаді.

Примітно, але у в'язницях РФ досі утримуються люди, яких посадили "за зв'язки з "Талібаном". Чи звільнять їх тепер — невідомо. Один з останніх гучних прикладів — справа журналістки Надії Кеворкової, якій загрожує до семи років позбавлення волі за "виправдання тероризму". Приводом для переслідування Кеворкової стали два пости в її телеграм-каналі. В одному з них, за версією слідства, вона "виправдовує" діяльність "Талібану".

Жінки в Афганістані Фото: Getty Images

Нагадаємо, наприкінці серпня в Афганістані посилили закони. Тепер жінкам заборонено співати і розмовляти на публіці, а також дивитися на чоловіків. І вони зобов'язані закривати обличчя і тіло. Чоловікам забороняється голити бороду.