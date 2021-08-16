Місць на всіх немає. В аеропорту Кабула сотні людей "штурмують" літаки (відео)
Талібан контролює всі наземні прикордонні переходи в країні, покинути Афганістан можна лише через аеропорт.
Жителі Афганістану намагаються покинути країну після перемоги радикальної організації "Талібан" у розпачі штурмують літаки в надії полетіти з Кабула.
Частина з них побоюються за свої життя через імовірну помсту талібів за те, що вони співпрацювали з іноземцями. Багато хто не хоче жити за шаріату, який можуть встановити в Афганістані таліби.
Журналіст Ахмер Хан показав кілька відеосюжетів, на яких люди намагаються залізти в літаки по пасажирських трапах і рукавах терміналів кабульського аеропорту.
За інформацією The Guardian, район посольства Вазір Акбар Хана практично порожній: майже всі співробітники диппредставництв уже вилетіли разом із сім'ями з Кабула, або ж перебувають в аеропорту.
За словами двох австралійців, які перебувають зараз в аеропорту Кабула, американські військові "з усіх сил намагаються підтримувати порядок", повідомляє репортер Австралійської радіомовної корпорації Стівен Дзедзіч.
Раніше радикальна організація Талібан оголосила, що війна в Афганістані закінчена.
Увечері 15 серпня в аеропорту Кабула почався хаос через те, що тисячі людей намагаються покинути Афганістан.
У той же день біля американського військово-транспортного літака С-17А вишикувалася величезна черга охочих покинути країну, однак їх виявилося набагато більше, ніж вільних місць у рятувальному літаку.
При цьому, в російському МЗС заявили про "хороші відносини" з Талібаном, незважаючи на те, що в РФ ця радикальна організація офіційно оголошена терористичною.