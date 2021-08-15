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Воєнний фокус Наступ талібів в Афганістані

В аеропорту Кабула почався хаос: тисячі людей не змогли полетіти, чутно постріли (відео)

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Хаос в аеропорту Кабула, тисячі людей не можуть покинути Афганістан
Фото: соцсети | В аеропорту столиці Афганістану почався хаос

В аеропорт столиці Афганістану для стабілізації ситуації прибули військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії ЗС США.

15 серпня на тлі захоплення влади бойовиками руху "Талібан" в Афганістані зі столиці країни, Кабула, почалася евакуація співробітників диппредставництв інших країн і мирних громадян. Втім, всім охочим не вдалося покинути країну, через що в кабульському міжнародному аеропорту почалася тиснява. Відповідне відео опублікував російський Telegram-канал Mash.

Тиснява в аеропорту Кабула

Відео з аеропорту Кабула поділився і наближений до Міноборони РФ канал "Военный обозреватель".

"Хаос в аеропорту Кабула. Тисячі людей намагаються покинути Афганістан. Чути стрілянину", — сказано в підписі до ролика.

Хаос в аеропорту Кабула

Пізніше на тому ж каналі опублікували відео прибуття в аеропорт Кабула військовослужбовців 82-ї повітряно-десантної дивізії ЗС США.

Військовослужбовці в аеропорту Кабула
Американські військові в аеропорту Кабула
Тисячі людей не змогли евакуюватися з аеропорту Кабула

Наближений до Міноборони РФ Telegram-канал "Милитарист" також повідомив, що в районі аеропорту Кабула чути постріли й літають гелікоптери.

Біля аеропорту Кабула чути постріли

Раніше ми розповідали, що біля військово-транспортного літака в аеропорту Кабула вишикувалася величезна черга з охочих покинути країну. Втім, місць у рятувальному транспорті вистачило далеко не всім.

Також повідомлялося, що для евакуації американських громадян Джо Байден розпорядився відправити до Афганістану 5 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, 15 серпня президент країни Ашраф Гані склав свої повноваження і передав владу бойовикам "Талібану". Таліби вже зайшли в президентський палац в Кабулі.