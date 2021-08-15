В аеропорту Кабула почався хаос: тисячі людей не змогли полетіти, чутно постріли (відео)
В аеропорт столиці Афганістану для стабілізації ситуації прибули військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії ЗС США.
15 серпня на тлі захоплення влади бойовиками руху "Талібан" в Афганістані зі столиці країни, Кабула, почалася евакуація співробітників диппредставництв інших країн і мирних громадян. Втім, всім охочим не вдалося покинути країну, через що в кабульському міжнародному аеропорту почалася тиснява. Відповідне відео опублікував російський Telegram-канал Mash.
Відео з аеропорту Кабула поділився і наближений до Міноборони РФ канал "Военный обозреватель".
"Хаос в аеропорту Кабула. Тисячі людей намагаються покинути Афганістан. Чути стрілянину", — сказано в підписі до ролика.
Пізніше на тому ж каналі опублікували відео прибуття в аеропорт Кабула військовослужбовців 82-ї повітряно-десантної дивізії ЗС США.
Наближений до Міноборони РФ Telegram-канал "Милитарист" також повідомив, що в районі аеропорту Кабула чути постріли й літають гелікоптери.
Раніше ми розповідали, що біля військово-транспортного літака в аеропорту Кабула вишикувалася величезна черга з охочих покинути країну. Втім, місць у рятувальному транспорті вистачило далеко не всім.
Також повідомлялося, що для евакуації американських громадян Джо Байден розпорядився відправити до Афганістану 5 тисяч військовослужбовців.
Нагадаємо, 15 серпня президент країни Ашраф Гані склав свої повноваження і передав владу бойовикам "Талібану". Таліби вже зайшли в президентський палац в Кабулі.