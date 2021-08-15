В аэропорту Кабула начался хаос: тысячи людей не смогли улететь, слышны выстрелы (видео)
В аэропорт столицы Афганистана для стабилизации ситуации прибыли военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США.
15 августа на фоне захвата власти боевиками движения "Талибан" в Афганистане из столицы страны, Кабула, началась эвакуация сотрудников диппредставительств других стран и мирных граждан. Впрочем, всем желающим не удалось покинуть страну, из-за чего в кабульском международном аэропорту началась давка. Соответствующее видео опубликовал российский Telegram-канал Mash.
Видео из аэропорта Кабула опубликовал и приближенный к Минобороны РФ канал "Военный обозреватель".
"Хаос в аэропорту Кабула. Тысячи человек пытаются покинуть Афганистан. Слышна стрельба", — сказано в подписи к ролику.
Позже на том же канале опубликовали видео прибытия в аэропорт Кабула военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США.
Приближенный к Минобороны РФ Telegram-канал "Милитарист" также сообщил, что в районе аэропорта Кабула слышны выстрелы и летают вертолеты.
Ранее мы рассказывали, что возле военно-транспортного самолета в аэропорту Кабула выстроилась огромная очередь из желающих покинуть страну. Впрочем, мест в спасательном транспорте хватило далеко не всем.
Также сообщалось, что для эвакуации американских граждан Джо Байден распорядился отправить в Афганистан 5 тысяч военнослужащих.
Напомним, 15 августа президент страны Ашраф Гани сложил свои полномочия и передал власть боевикам "Талибана". Талибы уже зашли в президентский дворец в Кабуле.