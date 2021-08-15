В аэропорту Кабула начался хаос: тысячи людей не смогли улететь, слышны выстрелы (видео)

В аэропорт столицы Афганистана для стабилизации ситуации прибыли военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США.

15 августа на фоне захвата власти боевиками движения "Талибан" в Афганистане из столицы страны, Кабула, началась эвакуация сотрудников диппредставительств других стран и мирных граждан. Впрочем, всем желающим не удалось покинуть страну, из-за чего в кабульском международном аэропорту началась давка. Соответствующее видео опубликовал российский Telegram-канал Mash.

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[ + – ] Давка в аэропорту Кабула

Видео из аэропорта Кабула опубликовал и приближенный к Минобороны РФ канал "Военный обозреватель".

"Хаос в аэропорту Кабула. Тысячи человек пытаются покинуть Афганистан. Слышна стрельба", — сказано в подписи к ролику.

[ + – ] Хаос в аэропорту Кабула

Позже на том же канале опубликовали видео прибытия в аэропорт Кабула военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США.

[ + – ] Военнослужащие в аэропорту Кабула

[ + – ] Американские военные в аэропорту Кабула

[ + – ] Тысячи людей не смогли эвакуироваться с аэропорта Кабула

Приближенный к Минобороны РФ Telegram-канал "Милитарист" также сообщил, что в районе аэропорта Кабула слышны выстрелы и летают вертолеты.

[ + – ] Возле аэропорта Кабула слышны выстрелы

Ранее мы рассказывали, что возле военно-транспортного самолета в аэропорту Кабула выстроилась огромная очередь из желающих покинуть страну. Впрочем, мест в спасательном транспорте хватило далеко не всем.

Также сообщалось, что для эвакуации американских граждан Джо Байден распорядился отправить в Афганистан 5 тысяч военнослужащих.

Напомним, 15 августа президент страны Ашраф Гани сложил свои полномочия и передал власть боевикам "Талибана". Талибы уже зашли в президентский дворец в Кабуле.