МЗС РФ заявило про "хороші відносини" з талібами, яких Москва вважає терористами

Представники Росії вже запланували зустрічі з талібами в столиці Катару, а в подальшому допускають поглиблення співпраці.

Москва має хороші відносини як із афганським урядом, так і з "Талібаном", хоча останній і визнаний у країні терористичною організацією. Такі слова спецпредставника РФ щодо Афганістану Заміра Кабулова наводить "Інтерфакс".

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При цьому, як зазначив Кабулів, у Москви вже заплановані контакти з главою політичного офісу талібів Абдулою Гані Барадара, зустріч повинна відбутися в Досі (столиця Катару).

"Далі будемо дивитися, як це буде", — заявив спецпредставник Росії щодо Афганістану.

Примітно, що 15 серпня бойовики "Талібану" впритул підійшли до столиці країни й оточили місто. В результаті організація заявила про те, що управляє ситуацією на всій території країни.

У свою чергу, видання Reuters передає слова представника політичного офісу руху про те, що "війна в Афганістані завершена". Мохаммед Наїм закликав до мирних відносин із міжнародною спільнотою.

Зокрема, як він заявив, "Талібан" не бажає жити в ізоляції, і скоро чіткіше вималюється тип правління організації та форма режиму. Більш того, якщо вірити словам Наїма, то група вже вибудувала кілька каналів зв'язку з зарубіжними партнерами.

Представник ісламістів зазначив, що група "з повагою ставиться до прав жінок і свободу вираження думки в межах законів шаріату".

"Ми просимо всі країни й організації приєднатися до нас і вирішувати будь-які питання", — сказав Наїм.

"Талібан". Ідеологія

"Талібан" — це ісламістська організація, що зародилася серед пуштунів у середині 90-х років 20-го століття. Їхня офіційна релігія — напрямок ісламу, зване ашарізмом. Всі незгодні з нею, як вважає група, є заблудлими і підлягають гонінням.

На територіях, контрольованих талібами, як правило, вводяться норми шаріату, чиє виконання контролюється з усією суворістю.

У той же час минулого тижня представник "Талібану" Сухейль Шахін закликав посольства іноземних держав не залишати столицю країни та зберігати спокій.

Таліби пообіцяли зберегти для жінок можливість виходити з дому без супроводу чоловіків, навчатися та ходити на роботу. Однак обличчя їм все ж таки доведеться закривати.

Також вони пообіцяли, що критика нової влади буде легальною, проте в тому випадку, якщо вона "не буде підривати репутацію".

Раніше Фокус писав про те, що біля військово-транспортного літака в аеропорту Кабула вишикувалася величезна черга з охочих покинути країну. Однак місце в рятувальному транспорті отримав не кожен.

Також повідомлялося, що для евакуації американських громадян Джо Байден розпорядився відправити до Афганістану 5 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, 15 серпня президент країни Ашраф Гані склав свої повноваження та передав владу бойовикам "Талібану". Таліби вже зайшли в президентський палац у Кабулі.

Також повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані передає владу талібам.