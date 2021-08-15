Таліби розповіли, як будуть керувати Афганістаном

Афганські жінки повинні будуть закривати обличчя, але їм дозволять виходити з дому без супроводу.

Представник Талібану Сухаїл Шахін закликав посольства не залишати столицю Афганістану, а громадян країни не залишати країну і зберігати спокій. Про це повідомляє BBC, які взяли інтерв'ю у представника талібів.

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Таліби обіцяють вирішувати жінкам залишати свої будинки без супроводу чоловіка, здобувати освіту і працювати. Також вони запевняють, що будуть поважати права преси. Буде дозволено критикувати всіх, але без "знищення особистості".

"Ми запевняємо людей, особливо в місті Кабул, в тому, що їх майно і їх життя в безпеці", — стверджує Шахін.

У виданні стверджують, що офіційні заяви бойовиків розходяться з повідомленнями, які надходять від інших частин, де таліби вже контролюють ситуацію. У Кандагарі жінкам, які працюють в банківських установах, сказали, що їх роботу тепер буде виконувати їх родич; в інших регіонах були повідомлення про те, що жінок не випускали на вулицю поодинці й змушували носити паранджу.

У період з 1996 по 2002 рік, коли Талібан контролював Афганістан, в країні діяли закони шаріату. Вони включали практику забивання камінням за перелюб, ампутацію кінцівок за крадіжку і заборону дівчаткам старше 12 років ходити в школу.

Нагадаємо, президент Афганістану Ашраф Гані передасть владу Талібану. Він це зробить мирним шляхом, без бойових дій.

Сьогодні, 15 серпня, Талібан почав захоплення столиці Афганістану з його околиць. США направили 5 тисяч своїх військових для забезпечення евакуації в Афганістані.