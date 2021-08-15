Талибы рассказали, как будут управлять Афганистаном

Афганские женщины должны будут закрывать лицо, но им разрешат выходить из дома без сопровождения.

Представитель Талибана Сухейль Шахин призвал посольства не покидать столицу Афганистана, а граждан страны не покидать страну и сохранять спокойствие. Об этом сообщает BBC, которые взяли интервью у представителя талибов.

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Талибы обещают разрешать женщинам покидать свои дома без сопровождения мужчины, получать образование и работать. Также они уверяют, что будут уважать права прессы. Будет разрешено критиковать всех, но без "подрыва репутации".

"Мы заверяем людей, особенно в городе Кабул, в том, что их имущество и их жизнь в безопасности", — утверждает Шахин.

В издании утверждают, что официальные заявления боевиков расходятся с сообщениями, которые поступают от других частей, где талибы уже контролируют ситуацию. В Кандагаре женщинам, работающим в банке, сказали, что их работу теперь будет выполнять их родственник; в других регионах были сообщения о том, что женщин не выпускали на улицу в одиночку и заставляли носить паранджу.

В период с 1996 по 2002 год, когда Талибан контролировал Афганистан, в стране действовали законы шариата. Они включали практику забивания камнями за прелюбодеяние, ампутацию конечностей за кражу и запрет девочкам старше 12 лет ходить в школу.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани передаст власть Талибану. Он это сделает мирным путем, без боевых действий.

Сегодня, 15 августа, Талибан начал захват столицы Афганистана с его окраин. США направили 5 тысяч своих военных для обеспечения эвакуации в Афганистане.