МИД РФ заявило о "хороших отношениях" с талибами, которых Москва считает террористами

Представители России уже запланировали встречи с талибами в столице Катара, а в дальнейшем допускают углубление сотрудничества.

Москва имеет хорошие отношения как с афганским правительством, так и с "Талибаном", хотя последний и признан в стране террористической организацией. Такие слова спецпредставителя РФ по Афганистану Замира Кабулова приводит "Интерфакс".

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При этом, как отметил Кабулов, у Москвы уже запланированы контакты с главой политического офиса талибов Абдулой Гани Барадаром, встреча должна состояться в Дохе (столица Катара).

"Дальше будем смотреть, как это будет", — заявил спецпредставитель России по Афганистану.

Примечательно, что 15 августа боевики "Талибана" вплотную подошли к столице страны и окружили город. В итоге организация заявила о том, что управляет ситуацией на всей территории страны.

В свою очередь, издание Reuters передает слова представителя политического офиса движения о том, что "война в Афганистане завершена". Мохаммед Наим призвал к мирным отношениям с международным сообществом.

В частности, как он заявил, "Талибан" не желает жить в изоляции и скоро более четко вырисуется тип правления организации и форма режима. Более того, если верить словам Наима, то группа уже выстроила несколько каналов связи с зарубежными партнерами.

Представитель исламистов отметил, что группа "с уважением относится к правам женщин и свободе выражения мнения в рамках законов шариата".

"Мы просим все страны и организации присоединиться к нам и решать любые вопросы", — сказал Наим.

"Талибан". Идеология

"Талибан" — это исламистская организация, зародившаяся среди пуштунов в середине 90-х годов 20-го века. Их официальная религия — направление ислама, называемое ашаризмом. Все несогласные с ней, как считает группа, являются заблудшими и подлежат гонениям.

На территориях, контролируемых талибами, как правило, вводятся нормы шариата, чье выполнение контролируется со всей строгостью.

В то же время на прошлой неделе представитель "Талибана" Сухейль Шахин призвал посольства иностранных государств не покидать столицу страны и сохранять спокойствие.

Талибы пообещали сохранить для женщин возможность выходить из дома без сопровождения мужчин, учиться и ходить на работу. Однако лица им все же придется закрывать.

Также они пообещали, что критика новой будет легальной, однако в том случае, если она "не будет подрывать репутацию".

Ранее Фокус писал о том, что возле военно-транспортного самолета в аэропорту Кабула выстроилась огромная очередь из намеревающихся покинуть страну. Однако места в спасательном транспорте получил не каждый.

Также сообщалось, что для эвакуации американских граждан Джо Байден распорядился отправить в Афганистан 5 тысяч военнослужащих.

Напомним, 15 августа президент страны Ашраф Гани сложил свои полномочия и передал власть боевикам "Талибана". Талибы уже зашли в президентский дворец в Кабуле.

Также сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани передает власть талибам.