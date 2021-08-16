Талибан заявил об окончании войны в Афганистане

Руководство Талибана приказало боевикам не совершать ничего такого, что могло бы напугать мирных жителей.

Радикальная организация Талибан объявила, что война в Афганистане окончена после того, как боевики взяли под контроль президентский дворец в Кабуле, сообщает в понедельник, 16 августа Reuters.

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"Сегодня великий день для афганского народа и моджахедов. Они стали свидетелями плодов своих усилий и жертв на протяжении 20 лет", – заявил пресс-секретарь политического офиса талибов Мохаммад Наим.

По его словам, форма нового режима в Афганистане будет прояснена в ближайшее время, при этом Талибан не хочет жить в изоляции и призывает к мирным международным отношениям.

"Мы достигли того, чего стремились, а именно свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы не позволим никому использовать наши земли для нацеливания на кого-либо, и мы не хотим причинять вред другим", – сказал Мохаммад Наим.

Один из лидеров талибов, пожелавший остаться неназванным, сообщил агентству, что боевикам Талибана приказали "позволить афганцам возобновить повседневную деятельность и ничего не делать такого, чтобы напугать мирных жителей".

Ранее сообщалось, что наступление талибов в Афганистане практически завершилось, боевики заявили о переходе под контроль всей территории Афганистана.

При этом, посольство США в Афганистане, которое эвакуировалось в аэропорт Кабула, заявило о том, что этот аэропорт подвергается обстрелам.

А исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал пообещал, что силы безопасности не будут проводить силовых операций в столице Афганистана и передадут Кабул талибам мирным путем.