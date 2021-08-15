Посольство США в Афганистане заявило об обстреле аэропорта в Кабуле

Дипломаты просят граждан США найти безопасное укрытие и заполнить форму для эвакуации домой.

Посольство США в Афганистане, которое на фоне наступления талибов эвакуировалось в аэропорт столицы страны (Кабула), заявило о том, что аэропорт подвергается обстрелам. Соответствующее сообщение опубликовано в воскресенье, 15 августа, на сайте дипломатического представительства.

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"Ситуация с безопасностью в Кабуле быстро меняется, включая и аэропорт. Поступает информация о том, что аэропорт подвергается обстрелам; мы призываем граждан США укрыться", — говорится в сообщении.

На фоне этих сообщений дипломаты обратились к американцам, которые в настоящее время находятся в стране и хотели бы эвакуироваться. Их призвали зарегистрироваться для любого из возможных вариантов возвращения в Соединенные Штаты. Такую возможность предоставляют также супругам и несовершеннолетним детям граждан США, которые ныне ожидают иммиграционной визы. Для этого им следует заполнить специальную форму.

"Пожалуйста, сделайте это как можно скорее. Вы должны заполнить эту форму, даже если вы ранее отправляли свою информацию в посольство США в Кабуле. Не звоните в посольство США в Кабуле для получения подробной информации или обновлений о рейсе. Эта форма — единственный способ сообщить о своем интересе к вариантам перелета", — говорится в сообщении посольства.

До этого, как сообщалось, посольство США в Кабуле эвакуировали в аэропорт. Эвакуация проводилась на вертолетах, в том числе на "Чинуках" (Chinook) с двумя двигателями и "Черных ястребах" (Black Hawk). Они приземлялись, а затем вместе с пассажирами взлетали в небо.

В аэропорт эвакуировали и поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона.

Ранее президент США Джо Байден распорядился отправить в Афганистан 5 тысяч военных для эвакуации сотрудников посольства и гражданских из страны. Американский лидер также пригрозил военным ответом, если талибы будут мешать вывозу людей.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сообщил о передачи власти в стране представителям движения "Талибан".