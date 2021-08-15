Посольство США в Афганістані заявило про обстріл аеропорту в Кабулі

Дипломати просять громадян США знайти безпечне укриття і заповнити форму для евакуації додому.

Посольство США в Афганістані, яке на тлі наступу талібів евакуювалося до аеропорту столиці країни (Кабулу), заявило про те, що аеропорт піддається обстрілу. Відповідне повідомлення опубліковано в неділю, 15 серпня, на сайті дипломатичного представництва.

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"Ситуація з безпекою в Кабулі швидко змінюється, включаючи і аеропорт. Надходить інформація про те, що аеропорт піддається обстрілу; ми закликаємо громадян США сховатися", — йдеться в повідомленні.

На тлі цих повідомлень дипломати звернулися до американців, які в цей час знаходяться в країні і хотіли б евакуюватися. Їх закликали зареєструватися для будь-якого з можливих варіантів повернення до Сполучених Штатів. Таку можливість надають також подружжю і неповнолітнім дітям громадян США, які нині очікують імміграційну візу. Для цього їм слід заповнити спеціальну форму.

"Будь ласка, зробіть це якомога швидше. Ви повинні заповнити цю форму, навіть якщо ви раніше відправляли свою інформацію в посольство США в Кабулі. Не дзвоніть до посольства США в Кабулі для отримання докладної інформації або оновлень про рейс. Ця форма — єдиний спосіб повідомити про свій інтерес до варіантів перельоту", — йдеться в повідомленні посольства.

До цього, як повідомлялося, посольство США в Кабулі евакуювали в аеропорт. Евакуація проводилася на вертольотах, в тому числі на "Чинук" (Chinook) з двома двигунами і "Чорних яструбах" (Black Hawk). Вони приземлялися, а потім разом з пасажирами злітали в небо.

До аеропорта евакуювали і повіреного в справах США в Афганістані Росса Уїлсона.

Раніше президент США Джо Байден розпорядився відправити до Афганістану 5 тисяч військових для евакуації співробітників посольства і цивільних з країни. Американський лідер також пригрозив військовим відповіддю, якщо таліби заважатимуть вивезенню людей.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані повідомив про передачу влади в країні представникам руху "Талібан".