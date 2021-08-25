"Талібан" закликає жінок залишатися вдома, поки бойовиків "не навчили поважати їх" (фото)

Після приходу до влади в Афганістані талібів жінок обмежують у правах і принижують. Хоча обіцяли, що "тепер все буде по-іншому".

В Афганістані жінкам тимчасово заборонили виходити з дому і відвідувати роботу, оскільки це для них небезпечно. Про це сказав офіційний представник руху "Талібан" Забіхула Муджахід, передає CNN.

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За його словами, такий захід є необхідним, тому що керівництву складно контролювати членів свого руху.

"Ми стурбовані тим, що наші новачки ще не дуже добре навчені, вони можуть погано поводитися з жінками, — сказав Муджахід. — Ми не хочемо, щоб наші сили, не дай Бог, завдавали шкоди або переслідували жінок".

Він додав, що "Талібан" почав пошук способів забезпечення безпеки жінок. До цього часу жінкам рекомендовано взяти відпустку на роботі, поки не будуть прописані відповідні процедури. Він запевнив, що зарплата їм буде виплачуватися "на дому".

Коли Талібан був при владі минулий раз, з 1996 по 2001 рік, афганським жінкам зазвичай не дозволялося залишати свої будинки без супроводу чоловіка, за винятком суворо визначених умов. Ті, хто це порушував, ризикували бути побитими, підданими катуванням або страчених.

Зараз лідери руху неодноразово заявляли, що на цей раз все буде по-іншому, пише The New York Times. Говорили, що жінкам дозволять працювати. Дівчатка зможуть безкоштовно відвідувати школу.

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Але практика перших днів перебування талібів при владі показує, що часто права жінок порушуються, вони наражаються на небезпеку. Слова Муджахіда про те, що жінки поки повинні залишатися вдома, побічно підтверджують це.

Його заяви перегукуються з коментарями Ахмадулла Васека, заступника комітету з культури талібів, який цього тижня сказав New York Times, що в талібів "немає проблем з працюючими жінками", поки вони носять хіджаби.

Але й він сказав: "А поки ми просимо жінок залишатися вдома, поки ситуація не нормалізується. Зараз військова обстановка".

Твердження, що обмеження на життя жінок є тимчасовими — не нові для афганських жінок. За словами заступниці директора Human Rights Watch Хізер Барр, "Талібан" робив аналогічні заяви і тоді, коли вони вперше контролювали Афганістан. Але тоді "тимчасовий" період так і не закінчився.

Браян Кастнер, старший радник з кризових ситуацій в Amnesty International, який перебував в Афганістані до минулого тижня, сказав, що немає ніяких ознак того, що "Талібан" має намір виконати цю або будь-які інші свої обіцянки.

Amnesty International отримала повідомлення про бойовиків, які ходили по домівках зі списками імен, незважаючи на публічні обіцянки їхніх лідерів не вживати заходів проти афганців, які працювали з попереднім урядом.

"Риторика і реальність зовсім не збігаються, і я думаю, що риторика більш ніж лицемірна, — сказав Кастнер. — Якщо окремий боєць Талібану порушує права людини, це просто випадкове насильство. Але якщо є систематичні походи по домівках і пошук людей, це не випадковий непідготовлений боєць — це система в дії".

Нагадаємо, в провінції Тахар бойовики "Талібану" застрелили жінку після того, як вона вийшла на вулицю без паранджі.

Раніше офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід розповів, що жінки будуть мати можливість працювати, отримувати освіту, але все це буде в межах шаріату.

При цьому, журналісти побачили в Кабулі невелику групу жінок, які прийшли до палацу президента вимагати в талібів прав на освіту, роботу та участь у політичному житті Афганістану.

Також повідомлялося, що після приходу талібів вулиці Кабула практично не змінили свого вигляду, проте на них майже немає жінок.