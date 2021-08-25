"Талибан" призывает женщин оставаться дома, пока боевиков "не научили уважать их" (фото)

После прихода к власти в Афганистане талибов, женщин ограничивают в правах и унижают. Хотя обещали, что "теперь все будет по-другому".

В Афганистане женщинам временно запретили женщинам выходить из дома и посещать работу, так как это для них небезопасно. Об этом сказал официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид, передает CNN.

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По его словам, такая мера необходима, так как руководству сложно контролировать членов своего движения.

"Мы обеспокоены тем, что наши новички еще не очень хорошо обучены, они могут плохо обращаться с женщинами, – сказал Муджахид. – Мы не хотим, чтобы наши силы, не дай Бог, причиняли вред или преследовали женщин".

Он добавил, что "Талибан" начал поиск способов обеспечения безопасности женщин. До этого времени женщинам рекомендовано взять отпуск на работе, пока не будут прописаны соответствующие процедуры. Он заверил, что зарплата им будет выплачиваться "на дому".

Когда Талибан был у власти в предыдущий раз, с 1996 по 2001 год, афганским женщинам обычно не разрешалось покидать свои дома без сопровождения мужчины, за исключением строго определенных условий. Те, кто это нарушал, рисковали быть избитыми, подвергнутыми пыткам или казненными.

Сейчас лидеры движения неоднократно заявляли, что на этот раз все будет по-другому, пишет The New York Times. Говорили, что женщинам разрешат работать. Девочки смогут бесплатно посещать школу.

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Но практика первых дней нахождения талибов показывает, что часто права женщин нарушаются, они подвергаются опасности. Слова Муджахида о том, что женщины пока должны оставаться дома, косвенно подтверждают это.

Его заявления перекликаются с комментариями Ахмадуллы Васека, заместителя комитета по культуре талибов, который на этой неделе сказал New York Times, что у талибов "нет проблем с работающими женщинами", пока они носят хиджабы.

Но и он сказал: "А пока мы просим женщин оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. Сейчас военная обстановка".

Утверждение, что ограничения на жизнь женщин являются временными, – не новые для афганских женщин. По словам заместителя директора Human Rights Watch Хизер Барр, "Талибан" делал аналогичные заявления и тогда, когда они в первый раз контролировали Афганистан. Но тогда "временный" период так и не закончился.

Брайан Кастнер, старший советник по кризисным ситуациям в Amnesty International, находившийся в Афганистане до прошлой недели, сказал, что нет никаких признаков того, что "Талибан" намерен выполнить это или какие-либо другие свои обещания.

Amnesty International получила сообщения о боевиках, которые ходили по домам со списками имен, несмотря на публичные обещания их лидеров не принимать мер против афганцев, которые работали с предыдущим правительством.

"Риторика и реальность совершенно не совпадают, и я думаю, что риторика более чем лицемерна, – сказал Кастнер. – Если отдельный боец ​​"Талибана" нарушает права человека, это просто случайное насилие. Но если есть систематические походы по домам и поиск людей, это не случайный неподготовленный боец – это работающая система".

Напомним, в провинции Тахар боевики "Талибана" застрелили женщину после того, как она вышла на улицу без паранджи.

Ранее официальный представитель талибов Забихулла Муджахид рассказал, что женщины будут иметь возможность работать, получать образование, но все это будет в рамках шариата.

При этом, журналисты увидели в Кабуле небольшую группу женщин, пришедших к дворцу президента требовать у талибов прав на образование, работу и участие в политической жизни Афганистана.

Также сообщалось, что после прихода талибов улицы Кабула практически не поменяли своего облика, однако на них почти нет женщин.