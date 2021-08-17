"Страх окутывает все", — журналисты о жизни в Кабуле после захвата города талибами (фото)

На улицах практически нет женщин из-за опасения стать жертвами талибов, а продавцы рассказывают о росте продаж паранджей и никабов.

Улицы Кабула, после прихода талибов, практически не поменяли своего облика, люди проносятся мимо. Местные торговцы продают свои товары, а регулировщики регулирует трафик. Однако на улицах практически нет женщин. О том, как изменилась столица Афганистана спустя 48 часов после захвата, рассказали журналисты CNN.

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Несмотря на заявления талибов о гарантии прав женщин, многие афганки перестали выходить на улицы. А те, кто все не боится выходить, стали одеваться более консервативно. Девушки прикрывают лицо никабом (головной убор, — Фокус) или вуалью.

[ + – ] Никаб Фото: BBC

"Я думаю о своем будущем, своих дочерях, о том, что с ними будет, если они убьют меня — двумя дочерями без матери", — рассказала о своих страхах женщина, пожелавшая остаться анонимной.

Многие из тех, кто строил свою карьеру или получали образование сейчас пытаются найти выход, опасаясь стать мишенями для талибов. По словам одной из бывших сотрудниц в международных организациях, ни одна из них не помогает ей для решения ситуации. При этом она имеет более чем 10 лет опыта сотрудничества.

Для владельца магазина одежды в Кабуле ситуация приносит выгоду: за последние дни значительно вырос спрос на паранджи. Паранджа скрывает тело с головы до пят, а глаза прикрыты сетчатой вставкой. Такая одежда была обязательной для женщин во времена правления Талибана в Афганистане в 90-х годах прошлого века.

[ + – ] Владелец магазина рассказывает о росте продаж бурок и паранджей Фото: CNN

Клиентами владельца в основной своей массе являются мужчины, которые покупают бурки и паранджи в страхе. Паранджа — фактически единственный способ оставаться в безопасности в Афганистане сейчас. Несмотря на завершения талибов о том, что опасности для жизни, собственности и чести нет, жители афганистана не доверяют им.

"Вооруженные боевики Талибана, патрулирующие центр Кабула, возможно, еще не навязывают жестких правил жизни людей, но страх, что это может измениться в любую минуту, охватывает все", — подытоживают журналисты.

Напомним, Талибан провел свою первую пресс-конференцию, на которой пообещали права женщин по законам шариата. На фоне событий в Афганистане США заморозили миллиарды долларов афганских резервов.

Отметим, что в Кабуле небольшая группа женщин вышли на протест для защиты своих прав. Они требуют образование, работу и право на участие в политической жизни страны.