"Может стать катастрофой": США заморозили миллиарды долларов афганских резервов, - WP

Источники СМИ в правительстве уверяют, что с 15 августа все резервы страны заморожены, любые активы Центрального банка не будут переданы талибам.

Администрация Джо Байдена приняла решение заморозить резервы правительства Афганистана, чтобы они не попали талибам. Об этом сообщают источники в администрации The Washington Post.

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По информации издания, счета заблокированы с 15 августа, когда талибы заняли столицу Кабул. Решение было принято в Минфине и сотрудниками Управления по контролю за иностранными активами Казначейства.

"Любые активы Центрального банка, которыми афганское правительство имеет в Соединенных Штатах, не будут переданы талибам", — заявил источник журналистам.

Сообщается, что администрация президента таким образом начинает ряд действий в отношении экономики Афганистана после захвата талибами.

Центральный банк Афганистана по состоянию на апрель 2021 года имел 9,4 млрд долларов резервов, которые составляют примерно 30% ВВП страны. Подавляющая часть активов находятся не в Афганистане, часть из них находятся в Соединенных штатах. Однако точная сумма неизвестна.

При этом США направляют около $3 млрд на поддержку сил безопасности Афганистана, что составляет около 15% ВВП страны. Финансирование будет выделено только в том случае, если в Минобороны подтвердят, что афганские военные управляются гражданским представительным правительством, приверженное к защите прав человека.

Утверждается, что около 80 процентов бюджета Афганистана финансируется США и другими международными донорами.

"Для Афганистана (заморозка активов, — Фокус) может стать катастрофой, если администрация не справится с вопросом о санкциях ловко", — заявил бывший чиновник администрации Барака Обамы Адам Смит.

Напомним, талибы рассказали, как они будут управлять Афганистаном. А вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны после побега Ашрафа Гани.

Параллельно с этим сын народного героя Афганистана призывает бойцов оказать сопротивление талибам.