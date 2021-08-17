"Може стати катастрофою": США заморозили мільярди доларів афганських резервів, — WP

Джерела ЗМІ в уряді запевняють, що з 15 серпня всі резерви країни заморожені, будь-які активи Центрального банку не будуть передані талібам.

Адміністрація Джо Байдена вирішила заморозити резерви уряду Афганістану, щоб вони не потрапили талібам. Про це повідомляють джерела в адміністрації The Washington Post.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією видання, рахунки заблоковані з 15 серпня, коли таліби зайняли столицю Кабул. Рішення було прийнято в Мінфіні і співробітниками Управління з контролю за іноземними активами Казначейства.

"Будь-які активи Центрального банку, які афганський уряд має в Сполучених Штатах, не передані талібам", — заявило джерело журналістам.

Повідомляється, що адміністрація президента таким чином починає ряд дій щодо економіки Афганістану після захоплення талібами.

Центральний банк Афганістану станом на квітень 2021 року мав 9,4 млрд доларів резервів, які становлять приблизно 30% ВВП країни. Переважна частина активів не в Афганістані, частина з них у Сполучених штатах. Однак, точна сума невідома.

При цьому США направляють близько $3 млрд на підтримку сил безпеки Афганістану, що становить близько 15% ВВП країни. Фінансування буде виділено тільки в тому випадку, якщо в Міноборони підтвердять, що афганські військові управляються цивільним представницьким урядом, який прихильний до захисту прав людини.

Стверджується, що близько 80 відсотків бюджету Афганістану фінансується США та іншими міжнародними донорами.

"Для Афганістану (замороження активів, — Фокус) може стати катастрофою, якщо адміністрація не впорається з питанням про санкції спритно", — заявив колишній чиновник адміністрації Барака Обами Адам Сміт.

Нагадаємо, таліби розповіли, як вони будуть керувати Афганістаном. А віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе главою держави після втечі Ашрафа Гані.

Паралельно з цим син народного героя Афганістану закликає бійців чинити опір талібам.