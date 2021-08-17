"Я звертаюся до всіх лідерів": віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою країни

Віцепрезидент Амрулла Салех перебуває на території Афганістану і хоче заручитися підтримкою лідерів західних країн.

Перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех відмовився визнавати владу "Талібану" і заявив, що є законним в.о. президента країни. Звернення афганський політик опублікував у своєму Twitter.

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За словами Амрулла Салеха, конституція Афганістану має на увазі, що в разі відставки, втечі або смерті президента, в. о. глави держави стає перший віцепрезидент країни.

Віцепрезидент Амрулла Салех запевнив, що перебуває на території Афганістану і є законним президентом, в. о., тим самим не визнаючи владу руху "Талібан".

Амрулла Салех у своїй публікації звернувся до світових лідерів у надії заручитися їхньою підтримкою в ситуації всередині Афганістану, який перейшов під контроль бойовиків "Талібану".

"Згідно з конституцією Афганістану, у разі відсутності, втечі, відставки або смерті президента, перший віцепрезидент стає тимчасово в. о. президента. Наразі я перебуваю всередині своєї країни і є законним президентом, виконувачем обов'язків. Я звертаюся до всіх лідерів, щоб заручитися їхньою підтримкою і консенсусом", — йдеться у зверненні афганського політика.

Зазначимо, що Амрулла Салех оголосив себе в.о. президента Афганістану після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про його втечу на вертольоті в Таджикистан. За даними журналістів, віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех у цілях безпеки покинув територію країни і втік до Таджикистану.

Раніше Фокус повідомляв, що "Талібан" дав першу пресконференцію після захоплення Афганістану. У захопленій країні бойовики руху "Талібан" оголосили повну амністію. Відтепер жінки будуть жити за законами шаріату, а ЗМІ не зможуть працювати проти талібів.

Також Фокус розповідав подробиці втечі президента Афганістану Ашрафа Гані. Частина грошей Ашрафу Гані, як кажуть у посольстві РФ в Кабулі, не вдалося відвезти, через що вони залишилися на злітній смузі. Для втечі Ашраф Гані використовував чотири автомобілі і вертоліт.