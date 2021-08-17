На вертольоті та 4 машинах: експрезидент Афганістану втік із країни з 65 млн, — ЗМІ

Частину грошей Ашрафу Гані, як кажуть у посольстві РФ в Кабулі, не вдалося відвезти. Вони залишилися на злітній смузі.

Експрезидент Афганістану Ашраф Гані під час утечі з країни захопив із собою цілі мішки грошей. Про це заявили джерела в посольстві РФ в Кабулі для ТАСС.

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За словами співрозмовника, частину грошей навіть не вдалося вивезти, вони залишилися лежати на льотному полі.

"[Що стосується] причин розвалу режиму, то їх характеризує те, як Гані тікав із країни. Чотири автомобілі були набиті грошима, іншу частину грошей намагалися запхати в вертоліт. Не всі помістилися, і частина цих грошей залишилася лежати на льотному полі", — заявило анонімне джерело.

Пізніше Талібан звинуватив Гані в крадіжці 65 мільйонів, не уточнюючи, це було в доларах або ж в афгані. За словами лідера талібів, 45 мільйонів Ашраф забрати не встиг.

Місцезнаходження експрезидента Афганістану наразі невідомо. За інформацією ЗМІ, він може перебувати в Омані, Узбекистані чи Таджикистані. За останніми даними, він із дружиною перебуває в Омані.

Нагадаємо, екпрезидент Афганістану втік із країни до моменту приходу в президентський палац. У прямому ефірі місцевого телеканалу представник талібів уперше з'явився разом із жінкою.