На вертолете и 4 машинах: экс-президент Афганистана бежал из страны с 65 млн, - СМИ

Часть денег Ашрафу Гани, как говорят в посольстве РФ в Кабуле, не удалось увезти. Они остались на летном поле.

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани во время побега из страны захватил с собой целые мешки денег. Об этом заявили источники в посольстве РФ в Кабуле для ТАСС.

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По словам собеседника, часть денег даже не удалось вывезти, они остались лежать на летном поле.

"[Что касается] причин развала режима, то их характеризует то, как Гани убегал из страны. Четыре автомобиля были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет. Не все поместилось, и часть этих денег осталась лежать на летном поле", — заявил анонимный источник.

Позднее Талибан обвинил Гани в краже 65 миллионов. Не уточняя, это было в долларах, или же в афгани. По словам лидера талибов, 45 миллионов Ашраф забрать не успел.

Местонахождение экс-президента Афганистана на данный момент неизвестно. По информации СМИ, он может находиться в Омане, Узбекистане или Таджикистане. По последним данным, он с женой находится в Омане.

Напомним, экс-президент Афганистана бежал из страны до момента прихода в президентский дворец. В прямом эфире местного телеканала представитель талиба впервые появился вместе с женщиной.