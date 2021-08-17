Права жінок, робота ЗМІ і взяття Кабула: головне з першої пресконференції талібів (фото)

У країні оголошено повну амністію. Жінки будуть жити за законами шаріату, а ЗМІ — не працювати проти талібів.

Офіційний представник талібів Забіхулла Муджахід у рамках першої пресконференції розповів про подальші плани в Афганістані. Про це повідомляється з трансляції Al Jazeera.

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Що кажуть таліби про права жінок

За словами представника талібів, жінки будуть мати можливість працювати, отримувати освіту, але все це буде в рамках шаріату (ісламське право, — Фокус).

"У нас є право діяти відповідно до наших релігійних принципів. В інших країнах інші підходи, правила і положення ... афганці мають право мати свої власні правила і норми відповідно до наших цінностей", — заявив Муджахід.

Жінки також матимуть право працювати в ЗМІ, як і до приходу талібів до влади. Вимагати носити паранджу не будуть, досить буде хустки.

Фото: CNN

Навіщо таліби взяли Кабул

Попередній уряд (Ашрафа Гані, — Фокус) був некомпетентним, тому "ми повинні були щось зробити". У планах у талібів не було силового захоплення столиці, важливий був мирний перехідний процес влади.

"Нам довелося увійти в Кабул, щоб організувати безпеку жителів", — стверджує Забіхула Муджахід.

Що буде з тими, проти кого боролися таліби

За словами Муджахіда, вони не будуть нікого карати для миру в Афганістані.

"Ті, чиї життя закінчилися в результаті боїв на боці ворога, це їхні власна вина. Ми завоювали всю країну за лічені дні. Після формування уряду все буде більш зрозуміло", — пояснив спікер Талібану.

Робота ЗМІ при владі талібів

Приватні засоби масової інформації можуть вільно і незалежно працювати, але не проти талібів. Видання повинні працювати для єднання нації.

[ + – ] Журналістка CNN надягла паранджу після приходу до влади талібів Фото: скриншот

"Ніщо не повинно суперечити ісламським цінностям, коли мова йде про діяльність ЗМІ. Ви в засобах масової інформації повинні звертати увагу на недоліки, щоб ми могли служити нації", — говорить представник талібів.

Про що ще говорив Забіхулла Муджахід

Спікер талібів стверджує, що виробництво наркотиків у країні буде припинено, як це було до 2001 року. Також він заявив, що вони не хочуть, щоб країну покидали люди. Ніхто не буде нікого викрадати, з кожним днем у країні буде ставати все безпечніше.

Нагадаємо, з 15 серпня Талібан взяв під контроль столицю Кабул і заявив про завершення війни. На противагу цьому син народного героя Афганістану закликав боротися проти талібів.

До цього в ООН висловили стурбованість щодо прав і свобод жінок.