"Ми захищаємо Європу та весь регіон": на заклик сина народного героя Афгану прибувають бійці (відео)

Ахмад Масуд заявив, що вони будуть битися за демократію, за права чоловіків та жінок, а також інші цінності, яких вони домагалися останні 20 років.

Ахмад Масуд, син Панджшерського лева, збирає афганців, які не здалися талібам, для організації боротьби. Про це повідомляє кореспондентка BBC Ялда Хакім у Twitter.

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За словами кореспондентки, антиталібська коаліція організовується разом із віце-прем'єром Афганістану Амруллою Салехом.

[ + – ] Ахмад Мосуд (по центру) та Амрулла Салех (праворуч) Фото: trump-elections

Вони вже вивісили над регіоном Пандшера прапор Північного альянсу, а також закликають розширювати допомогу патріотам. За словами Масуда, він буде битися за цінності Європи і весь регіон.

[ + – ] Прапор Північного альянсу (фото для ілюстрації)

"Ми будемо боротися за демократію, за права чоловіків та жінок, а також безліч інших цінностей, яких ми змогли домогтися за останні 20 років. Ми перша лінія оборони. Ми захищаємо Європу та весь регіон. Афганці воюють не тільки за себе, але й за всіх інших", — говорить син Панджшерського лева Ахмад Масуд.

Як передає Atlantic Counsil, на відео вдалося зняти підняття Масуда на борт вертольота, на якому він вилетів, ймовірно, в Панджшер. Також на заклик Масуда стягуються військові на броньовиках і автомобілях для боротьби з бойовиками Талібану.

Нагадаємо, вчора, 16 серпня, Ахмад Масуд закликав усіх приєднуватися до нього для боротьби з талібами. Він син Панджшерського лева — Ахмада Шаха Масуда, який активно вів боротьбу проти СРСР. Своє прізвисько отримав за провал 9 радянських операцій проти нього.

15 серпня, таліби взяли під контроль столицю Кабул і заявили про завершення війни в Афганістані.