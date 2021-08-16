"Цей бій тепер мій": син народного героя Афганістану збирає опір Талібану

"Наші бійці, старі і молоді моджахеди, тут, у Панджшері, піднімають зброю", — написав Ахмад Масуд.

Син військового командира Ахмада Шаха Масуда звернувся до всіх афганців у світі, щоб вони приєднувалися до нього в протистоянні з талібами. Про це повідомляє французьке видання Paris Match, яке отримало лист Ахмада Масуда.

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В останній провінції, яку все ще не контролюють таліби, Ахмад Масуд збирає опір. За його словами, у Панджшері піднімають зброю, ніхто не збирається здаватися, адже вони залишилися одні. І цей бій тепер його, адже він хоче помститися за вбивство батька.

"Я звертаюся до вас, афганців за нашими кордонами, у яких у серцях є Афганістан, і хочу сказати вам, що тут, у Панджширі, де я знову перебуваю, є співвітчизники, які не втратили надії", — вказується в листі.

Масуд пише, що він разом зі співвітчизниками, "друзями свободи", впише нову сторінку в історію Афганістану. Хоч розгром талібами і має тотальний характер, дух суперництва залишився.

"Ми, афганці, навіть не дуже багато програли, тому що Кабул не воював. Наші бійці, старі і молоді моджахеди, тут, у Панджширі, піднімають зброю. Приєднуйтесь до нас по духу або через пряму підтримку", — говориться у зверненні.

[ + – ] Ахмад Шах Масуд Фото: РБК

Ахмад Шах Масуд (Панджшерський лев) — міністр оборони Афганістану, якого вбили терористи з Аль-Каїди у 2001 році. Був польовим командиром, який у 1975 році брав участь у Панджшерському повстанні проти диктатури. Ветеран Афганської війни 1979 — 1989 років. Отримав прізвисько Панджшерського лева за 9 безуспішних військових операцій проти нього радянськими військами.

Нагадаємо, таліби заявили, що війна в Афганістані завершена. Учора, 15 серпня, вони взяли під контроль столицю Кабул.

При цьому постпред Афганістану в ООН закликав не визнавати владу талібів